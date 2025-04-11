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Пятеро «лнр-вцев» пытали пенсионеров в Харьковской области — Болвинов

Происшествия 18:43   11.04.2025
Оксана Якушко
Пятеро «лнр-вцев» пытали пенсионеров в Харьковской области — Болвинов Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о зверствах оккупантов.

Во время оккупации Изюмщины пятеро «лнр-вцев» устроили застенку в здании геостанции. Также они похитили прямо из домов двух пенсионеров и бросили в подвал, где избивали, унижали, издевались. Одного продержали сутки, другого – неделю. Также других гражданских во время оккупации они вывозили в лес и заставляли копать себе яму, имитировали расстрел.
После освобождения из застенок к одному из мужчин ежедневно начал приходить участник пыток, устраивал «обыски» в доме и брал себе то, что хотел.

«Эти самые «лнр-вцы» обокрали более десятка домов в оккупированных Савинцах и Довгаловке. Они просто выламывали двери, заходили и выносили все ценное, чаще всего технику, телефоны, планшеты, телевизоры. В одном из домовладений украли лодку и прицеп», – рассказал Болвинов.

Участникам этой группы заочно сообщили о подозрениях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 18:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о зверствах оккупантов.".