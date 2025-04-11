Пятеро «лнр-вцев» пытали пенсионеров в Харьковской области — Болвинов
Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о зверствах оккупантов.
Во время оккупации Изюмщины пятеро «лнр-вцев» устроили застенку в здании геостанции. Также они похитили прямо из домов двух пенсионеров и бросили в подвал, где избивали, унижали, издевались. Одного продержали сутки, другого – неделю. Также других гражданских во время оккупации они вывозили в лес и заставляли копать себе яму, имитировали расстрел.
После освобождения из застенок к одному из мужчин ежедневно начал приходить участник пыток, устраивал «обыски» в доме и брал себе то, что хотел.
«Эти самые «лнр-вцы» обокрали более десятка домов в оккупированных Савинцах и Довгаловке. Они просто выламывали двери, заходили и выносили все ценное, чаще всего технику, телефоны, планшеты, телевизоры. В одном из домовладений украли лодку и прицеп», – рассказал Болвинов.
Участникам этой группы заочно сообщили о подозрениях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пенсионеры, пытки, Сергей Болвинов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 18:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о зверствах оккупантов.".