Харьковчане видят пожар: что горит, предварительные данные (фото, видео)

Днем в соцсетях распространяются фото и видео сильного пожара в Харькове. Отмечается, что дым виден из многих районов города.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии МГ «Объектив» сообщил, что на территории Немышлянского района горит недействующее здание.

Предварительная площадь пожара 50 кв. м. Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:31, в 15:55 его локализовали.

Причина пожара устанавливается.

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