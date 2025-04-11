Харьковчане видят пожар: что горит, предварительные данные (фото, видео)
Фото: Харьков LIVE
Днем в соцсетях распространяются фото и видео сильного пожара в Харькове. Отмечается, что дым виден из многих районов города.
Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии МГ «Объектив» сообщил, что на территории Немышлянского района горит недействующее здание.
Предварительная площадь пожара 50 кв. м. Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:31, в 15:55 его локализовали.
Причина пожара устанавливается.
Видео: Харьков LIVE
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 16:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в соцсетях распространяются фото и видео сильного пожара в Харькове. Отмечается, что дым виден из многих районов города.".