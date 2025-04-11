Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото из Купянска, который ночью пережил бомбардировку. Досталось больнице, горели автомобили «скорой», есть пострадавшие.
«Ночью подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию последствий нанесенных ударами КАБами по г. Купянск. В результате попадания авиабомбы во двор частного домовладения был поврежден жилой дом. Произошел пожар на площади 20 кв. м. По другому адресу повреждено здание лечебного заведения, горели восемь гаражных боксов и три медицинских автомобиля на общей площади 320 м кв.» — сообщили спасатели.
На месте работали восемь пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, пострадали три человека.
Читайте также: Россияне разрушают Купянск и Боровую: данные Синегубова за сутки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: больница, ГСЧС, кабы, купянск, новости Харькова, пожары, скорая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГСЧС опубликовала фото из Купянска, который ночью пережил бомбардировку. Досталось больнице, горели автомобили «скорой», есть пострадавшие".