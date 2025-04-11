Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото из Купянска, который ночью пережил бомбардировку. Досталось больнице, горели автомобили «скорой», есть пострадавшие.

«Ночью подразделения ГСЧС выезжали на ликвидацию последствий нанесенных ударами КАБами по г. Купянск. В результате попадания авиабомбы во двор частного домовладения был поврежден жилой дом. Произошел пожар на площади 20 кв. м. По другому адресу повреждено здание лечебного заведения, горели восемь гаражных боксов и три медицинских автомобиля на общей площади 320 м кв.» — сообщили спасатели.

На месте работали восемь пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, пострадали три человека.