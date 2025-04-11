Россияне разрушают Купянск и Боровую: данные Синегубова за сутки

В течение суток армия РФ продолжала ровнять с землей Купянск: на город летели КАБы, есть пострадавшие. Также досталось Боровой, а в Изюме был «прилет» БпЛА.

«22:28, Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ повреждено здание медицинского учреждения и гаражи. Вспыхнули восемь гаражей и три автомобиля на площади 320 м кв. Пострадал 61-летний мужчина. 22:13, Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ во двор частного домовладения поврежден частный дом, горел мусор на площади 20 м кв. Также при обстреле были повреждены еще семь частных домов, гараж, сарай. Пострадали 62-летний мужчина и 74-летняя женщина. 22:05, Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ в землю повреждены две пятиэтажки. 17:05, Купянский р-н, г. Купянск. Горели конструктивные элементы складского здания на площади 5 кв. м. Также в многоквартирном жилом доме выбиты окна», — перечислил последствия серии ударов начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также авиабомбу сбросили на Боровую — удар пришелся в землю. Рядом повреждены два двухэтажных жилых дома и два здания детсада, которым доставалось и ранее. Также пострадал автомобиль «скорой».

«Прилеты» в течение суток были по селам Золочевской, Великобурлукской и Кондрашовской громад. А также — по Изюму.

«10:52, Изюмский р-н, г. Изюм. Горели конструктивные элементы неэксплуатируемого здания на площади 5 м кв. Повреждены окна в частном доме, три здания рынка и МАФ (остекление и фасад). 08:45, Изюмский р-н, Изюмская ТГ, г. Изюм. В результате поражения БпЛА «Шахед» на открытой местности, вблизи пожарно-спасательной части, повреждено здание (остекление семи окон, двое ворот) и частный дом напротив (остекление и крыша). Пострадала 49-летняя женщина», — проинформировал Синегубов.