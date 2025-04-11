Ночной удар КАБ по Купянску: повреждена больница, есть пострадавшие

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что армия РФ ночью бомбила Купянск. КАБ повредил дома, еще один прилет — по больнице.

«Ночью, в результате попадания КАБ по городу Купянску во дворе частного домовладения поврежден частный дом, горел мусор на площади 20 м кв. Также повреждены семь соседних домов, гараж и сарай. Пострадали 62-летний мужчина и 74-летняя женщина.

По другому адресу повреждено здание больницы, горели восемь гаражей и три автомобиля на площади 320 кв. м. Пострадал 61-летний мужчина, он был госпитализирован в медицинское учреждение», — проинформировали спасатели.

На месте работали, рискуя жизнью, восемь спасателей и три единицы техники. Также в течение суток в Купянске из-за обстрелов горели склады, пожар был небольшим, его быстро потушили. В селах Грушевка и Стецковка Купянского района загорелась трава на площади в 3,3 га. Пожар потушили.

В целом за сутки в области, по данным ГСЧС, произошло 17 пожаров, семь из них — из-за обстрелов. В Харьковском районе, в Пересечном, на пожаре пострадала женщина 1998 года рождения. Загорелся дом из-за короткого замыкания.