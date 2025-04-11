Ночной удар КАБ по Купянску: повреждена больница, есть пострадавшие
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что армия РФ ночью бомбила Купянск. КАБ повредил дома, еще один прилет — по больнице.
«Ночью, в результате попадания КАБ по городу Купянску во дворе частного домовладения поврежден частный дом, горел мусор на площади 20 м кв. Также повреждены семь соседних домов, гараж и сарай. Пострадали 62-летний мужчина и 74-летняя женщина.
По другому адресу повреждено здание больницы, горели восемь гаражей и три автомобиля на площади 320 кв. м. Пострадал 61-летний мужчина, он был госпитализирован в медицинское учреждение», — проинформировали спасатели.
На месте работали, рискуя жизнью, восемь спасателей и три единицы техники. Также в течение суток в Купянске из-за обстрелов горели склады, пожар был небольшим, его быстро потушили. В селах Грушевка и Стецковка Купянского района загорелась трава на площади в 3,3 га. Пожар потушили.
В целом за сутки в области, по данным ГСЧС, произошло 17 пожаров, семь из них — из-за обстрелов. В Харьковском районе, в Пересечном, на пожаре пострадала женщина 1998 года рождения. Загорелся дом из-за короткого замыкания.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, кабы, купянск, новости Харькова, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что армия РФ ночью бомбила Купянск. КАБ повредил дома, еще один прилет — по больнице".