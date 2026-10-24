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Сваи по 1,5 м в диаметре и 20 м в глубину забивают в Харькове: подробности

Общество 16:49   24.10.2026
Оксана Горун
Елизавета Лысенко
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Сваи по 1,5 м в диаметре и 20 м в глубину забивают в Харькове: подробности Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов  сообщил, что в Харькове работает уникальная установка, делающая сваи для подземной больницы.

«Там очень тяжелые выполняются работы. Сейчас завершаются сваи. Там очень тяжелые технологические процессы. Есть сваи, которые в диаметре более полутора метров. И глубина больше 20 метров. Для понимания, такая установка, которая делает такие свои, одна в стране. Она работает здесь, у нас, и мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс», — поделился Синегубов подробностями о строительстве подземной части областной больницы.

Он отметил, что главный вопрос сейчас — финансирование. Его ожидают, а пока — подрядчики «работают откровенно в долг».

«Поскольку мы идем с опережением планов и, скажем так, выполняем работы больше, чем было запланировано, нам Минздрав, кроме того финансирования, которое было предусмотрено на этот год, уже распределил дополнительно более 350 миллионов. Сейчас эти платежки находятся на согласовании Минфина», — пояснил начальник ХОВА.

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Напомним, подземный медицинский комплекс «Ковчег», который строят на базе Харьковской областной больницы будет первым подобным в Украине. Планируют создать два подземных этажа. Больница сможет одновременно принять до 2 тысяч человек.

Автор: Оксана Горун, Елизавета Лысенко

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 16:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елизавета Лысенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов  сообщил, что в Харькове работает уникальная установка, делающая сваи для подземной больницы".