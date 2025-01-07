Подземная больница в Харькове: на 2025 год из госбюджета предусмотрели 89 млн

Разработка проекта подземной больницы «Ковчег» в Харькове – на финальной стадии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Такой проект будет, наверное, самым первым в нашей стране, одним из первым в Европе точно», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал: «Ковчег» будет построен так, чтобы из любого отделения областной больницы был доступ к этому помещению.

«Чтобы люди имели возможность, не проходя через улицу, спуститься в укрытие или продолжить оказывать медицинские услуги в этой подземной больнице. Одновременно в заведении смогут находиться более 2000 человек», – сообщил Синегубов.

Реализовать проект планируют в течение трех лет. В 2025 году предусмотрены первые 89 миллионов гривен из госбюджета для его реализации, добавил Синегубов.

«Подземная больница будет оборудована отделениями неотложной помощи, операционного блока, интенсивной терапии, акушерства, педиатрии, инфекционных болезней и стоматологии. Современная диагностическая лаборатория, оборудованная УЗИ, КТ, МРТ и рентгеном, позволит снабжать пациентов комплексным и эффективным обследованием», — заявил глава ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.