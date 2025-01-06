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Ремонт Областной больницы в центре Харькова завершается: что изменится (фото)

Общество 20:33   06.01.2025
Елена Нагорная
Ремонт Областной больницы в центре Харькова завершается: что изменится (фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Реконструкция отделений Харьковской областной клинической больницы — на завершающем этапе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В ходе комплексной модернизации приемно-диагностического, реабилитационного отделений и отделения экстренной медицинской помощи планируем полностью осовременить услуги по диагностике, лечению и реабилитации, что сделает их более качественными и доступными», — пишет Синегубов.

Он уточнил, что сейчас в помещениях продолжается замена сантехники, отопления, вентиляции, электромонтаж, а также реконструкция фасада, замена окон и дверей, утепление здания. Особое внимание уделяется безбарьерности и доступности для маломобильных групп населения.

Общая стоимость строительства — около 238 миллионов гривен, из них 80% — средства государственного бюджета, 20% — областного бюджета.

Харьковская областная клиническая больница
Фото: Олег Синегубов/Telegram

По оценке Синегубова, ежегодно более 40 тысяч пациентов будут получать доступ к современным диагностическим методам, эффективному лечению и качественной реабилитации.

«Для жителей области станут более доступными современные технологии обследования — от ультразвуковых аппаратов до МРТ и КТ. Новейшее ангиографическое оборудование позволит предоставлять пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
комплексную диагностику и лечение», — добавил Синегубов.

харьковская областная клиническая больница
Фото: Олег Синегубов/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 20:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция отделений Харьковской областной клинической больницы — на завершающем этапе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".