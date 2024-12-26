Строительство Харьковского онкоцентра продолжат, «Ковчег» построят за три года

Отчет за 2024-й год и какие планы на следующий касательно строительства медучреждений Харькова и области, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По данным главы ХОВА, в Харьковской областной клинической больнице идет ремонт приемного отделения. В частности, речь идет обо всем первом этаже – это почти 2 тысячи квадратных метров.

«Это ремонт, однако речь идет не о ремонте, не о новом виде, а о новом оборудовании, которое мы уже туда устанавливаем. Это оборудование высококачественное и очень дорогое, которое поставляет нам Минздрав. Оборудование там будет установлено на сумму более 500 миллионов, это новые рентгены, новые КТ, новые МРТ и другое оборудование, что позволит проводить достаточно вовремя и на очень высоком уровне диагностику людей. Дальше у нас есть планы на следующие периоды времени. Это реализация уже отделений инсультов и инфарктов, ну и дальше», – сообщил Синегубов.

Также подтверждено продолжение строительства онкоцентра, добавил он.

«Это новые абсолютно здания. В этом году еще согласовано и избрано Министерством здравоохранения как приоритетный этот проект. На данный момент нами завершается корректировка проекта сметной документации. Я напомню, что в конце 2021 года нами был расторгнут договор с подрядной организацией, которая несколько лет пыталась реализовать при полном финансировании с государством этого проекта, однако не смогла этого сделать. Договор был расторгнут. Сейчас будут завершаться тендерные процедуры. И с нового года приступаем к продолжению реализации этого проекта», – отметил Синегубов.

В приоритете также реконструкция психиатрической больницы №3 в Харькове. Сумма проекта – 4,8 млрд грн, говорит Синегубов.

«Сейчас мы будем разрабатывать пока, что эскизные проекты. Дальше, конечно, будем разбивать его на очереди, поскольку речь не идет о выделении средств даже в таких размерах. Однако должны разработать план реализации этого проекта на семь лет потому, что это достаточно будет актуально для нас, для наших людей», — объяснил Синегубов.

Также глава ХОВА рассказал и о планах нового строительства подземной больницы в городе.

«Министерство здравоохранения предусмотрело выделение средств на реализацию проекта «Ковчег». Это подземная больница на базе нашей областной больницы. Этот проект уже стартует в следующем году, и в соответствии со строительством разработан полностью план реализации этого проекта за три года», — отметил Синегубов.

Отмечается, что ориентировочная стоимость строительства – 1499, 157 млн грн.

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.