Будівництво Харківського онкоцентру продовжать, «Ковчег» побудують за три роки

Звіт за цей рік та які плани мають на наступний щодо будівництва медзакладів Харкова та області, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За даними голови ХОВА, в Харківській обласній клінічній лікарні йде ремонт приймального відділення. Зокрема йдеться про весь перший поверх – це майже 2 тисячі квадратних метрів.

«Це ремонт, однак мова йде не про ремонт, не про новий вигляд, а і про нове обладнання, яке ми вже туди встановлюємо. Це обладнання високоякісне та дуже дороговартісне, яке постачає нам МОЗ. Обладнання буде там встановлено на суму більше ніж 500 мільйонів, це нові рентгени, нові КТ, нові МРТ та інше обладнання, що дозволить проводити досить вчасно і на дуже високому рівні діагностику людей. Далі в нас є плани на наступні періоди часу. Це реалізація вже відділень інсультів і інфарктів, ну і далі», – повідомив Синєгубов.

Також, підтверджено продовження будівництва онкоцентру, додав він.

«Це нові абсолютно будівлі. На цей рік ще погоджено і обрано Міністерство охорони здоров’я як пріоритетний цей проєкт. Наразі нами завершується коригування проєкту кошторисної документації. Я нагадаю, що наприкінці 2021 року ми розірвали договір з підрядної організації, яка декілька років намагалася реалізувати при повному фінансуванні із державою цього проєкту, однак не змоглася цього зробити. Договір було розірвано. Наразі будуть завершуватися тендерні процедури. І з нового року приступаємо до продовження реалізації цього проєкту», – зазначив Синєгубов.

У пріоритеті також реконструкція психіатричної лікарні №3 у Харкові. Сума проєкту – 4,8 млрд грн, каже Синєгубов.

«Наразі ми будемо розробляти поки, що ескізні проєкти. Далі, звичайно, будемо розбивати його на черги, оскільки мова не йде про виділення коштів навіть в таких розмірах. Однак, маємо розробити план реалізації цього проєкту на сім років тому, що це досить буде актуально для нас, для наших людей», – пояснив Синєгубов.

Також голова ХОВА розповів і про плани на нове будівництво підземної лікарні.

«Міністерство охорони здоров’я передбачило виділення коштів на реалізацію проєкту «Ковчег». Це підземна лікарня на базі нашої обласної лікарні. Цей проєкт вже стартує наступного року, і відповідно до будівництва, розроблено повністю план реалізації цього проєкту за три роки», – зазначив Синєгубов.

Зазначається, що орієнтовна вартість будівництва – 1499, 157 млн грн.

Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні. За його даними, під час розробки проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали військові конфлікти. Лікарня займатиме під землею 15 тисяч квадратних метрів.