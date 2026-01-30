Нове відділення буде в дитячій лікарні в Харкові: ХАЦ пише про завищення цін

У кошторисі договору на облаштування психіатричного відділення у Харківській обласній дитячій лікарні на 54,6 мільйона гривень, який департамент капітального будівництва ХОВА уклав із ТОВ «Дрогон Еко», ціни на деякі матеріали завищені, стверджує ГО «Харківський антикорупційний центр».

Йдеться про капремонт приміщень першого поверху головного лікувального корпусу із влаштуванням психіатричного відділення на десять ліжок. Завершити роботи планують до кінця цього року, пишуть активісти з посиланням на Prozorro.

«Засновниками ТОВ “Дрогон Еко” є Артем Краснов та Вячеслав Потягайло. Раніше Краснов був директором ТОВ “Альбус Груп” – фаворита на торгах парку Горького (тепер Центральний парк) за часів мерства Геннадія Кернеса. Щодо Вячеслава Потягайла. За даними порталу YouControl, людина з таким ПІБ була помічником нардепа від забороненої Партії регіонів Володимира Олійника (проросійський політик, який живе в москві та постійно з’являється з антиукраїнськими заявами в медіа, перебуває під санкціями Міністерства фінансів США)», – встановили антикорупціонери.

Також Харківський антикорупційний центр проаналізував ціни у кошторисі. Наприклад, на МДФ-панелі Clicwall.

У мережі ХАЦ знайшов кілька варіантів таких панелей на 50% дешевше – за 3 тисячі гривень за квадратний метр. За оцінкою антикорупціонерів, можлива переплата за цю позицію становить понад мільйон гривень.

Ще одна позиція з можливою переплатою – гомогенний лінолеум Forbo Sphera Orient 4100. У кошторисі ціна становить 1400 гривень за квадратний метр.

У магазинах вартість такого покриття – 1000-1100 гривень за квадратний метр, пише ХАЦ, тобто потенційна переплата може становити понад 200 тисяч гривень.

Мережевий кабель U/UTP кат. 5e 4×2х0,51 LSZ у кошторисі прописаний по 55,8 гривні за квадратний метр (ціна без ПДВ). Такий кабель із уже порахованим ПДВ антикорупціонери знайшли по 21 гривні за квадратний метр.

Марка ПВХ-мембрани 1,8 мм у кошторисі не вказана, але є ціна – 750 гривень за квадратний метр. Наприклад, мембрана Баудер коштує 510 гривень за «квадрат», тому потенційна переплата може становити понад 200 тисяч гривень, припускають активісти.

Керамогранітну плитку у кошторисі прописали по 874 гривні за квадратний метр.

Пошук видав одразу кілька магазинів, де ціна за квадратний метр на 50% менша, зазначають у ХАЦ.

Рекуператор РД-150 у кошторисі закладений по 20 тисяч гривень, хоча у продажу він удвічі дешевший, додають активісти.