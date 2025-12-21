Кисневу систему викрав чоловік з лікарні на Харківщині
У листопаді з лікарні у Чугуївському районі невідомий розібрав та вкрав кисневу систему, повідомляє Нацполіція.
Без демонтованих елементів кисневої системи не міг працювати медичний заклад.
Слідчі карного розшуку встановили та зловили зловмисника – 39-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.
Скориставшись вільним доступом, фігурант зняв мідні труби та кисневі крани. Викрадене він здав до пункту приймання металолому, а отримані кошти витратив. Лікарні він завдав збитків на суму понад 15 тисяч гривень.
Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
21 Грудня 2025 в 13:44