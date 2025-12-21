Live

Кисневу систему викрав чоловік з лікарні на Харківщині

Події 13:44   21.12.2025
Оксана Якушко
Кисневу систему викрав чоловік з лікарні на Харківщині

У листопаді з лікарні у Чугуївському районі невідомий розібрав та вкрав кисневу систему, повідомляє Нацполіція.

Без демонтованих елементів кисневої системи не міг працювати медичний заклад.

Слідчі карного розшуку встановили та зловили зловмисника – 39-річного чоловіка, раніше засудженого за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Скориставшись вільним доступом, фігурант зняв мідні труби та кисневі крани. Викрадене він здав до пункту приймання металолому, а отримані кошти витратив. Лікарні він завдав збитків на суму понад 15 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: Оксана Якушко
