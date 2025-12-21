Live

Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области

Происшествия 13:44   21.12.2025
Оксана Якушко
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области

В ноябре из больницы в Чугуевском районе неизвестный разобрал и украл кислородную систему, сообщает Нацполиция.

Без демонтированных элементов кислородной системы не могло работать медицинское учреждение.

Следователи уголовного розыска установили и поймали злоумышленника – 39-летнего мужчину, ранее судимого за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Воспользовавшись свободным доступом, фигурант снял медные трубы и кислородные краны. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а полученные средства потратил. Больницы он нанес ущерб на сумму более 15 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в краже, и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также: ВСУ продвинулись в центре Купянска, у россиян беда с новобранцами – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших
Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших
21.12.2025, 09:28
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
19.12.2025, 21:44
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
21.12.2025, 06:00
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
21.12.2025, 09:26
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
21.12.2025, 10:30
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области
Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области
21.12.2025, 13:44

Новости по теме:

20.11.2025
Сколько пострадавших остаются в больнице после атаки БпЛА на Харьков – ОВА
18.11.2025
Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат
30.10.2025
Удар по больнице на Харьковщине: сумму ущерба назвали экологи
29.10.2025
«Самый дорогой асфальт в Украине» — ХАЦ о ремонте поликлиники на Харьковщине
19.10.2025
В чем сложность проекта подземной больницы в Харькове, рассказал Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 13:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре из больницы в Чугуевском районе неизвестный разобрал и украл кислородную систему, сообщает Нацполиция.".