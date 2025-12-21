Кислородную систему похитил мужчина из больницы Харьковской области

В ноябре из больницы в Чугуевском районе неизвестный разобрал и украл кислородную систему, сообщает Нацполиция.

Без демонтированных элементов кислородной системы не могло работать медицинское учреждение.

Следователи уголовного розыска установили и поймали злоумышленника – 39-летнего мужчину, ранее судимого за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Воспользовавшись свободным доступом, фигурант снял медные трубы и кислородные краны. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а полученные средства потратил. Больницы он нанес ущерб на сумму более 15 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в краже, и ему грозит до 8 лет лишения свободы.