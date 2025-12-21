ВСУ продвинулись в центре Купянска, у россиян беда с новобранцами – ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы П-79 Купянск-Чугуев в центре Купянска.

Россияне атаковали вблизи Купянска, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, к юго-востоку от Купянска вблизи Степовой Новоселовки и Пещаного, а также к югу от Купянска вблизи Купянска-Узлового 19 и 20 декабря.

По имеющимся данным, операторы беспилотников и штурмовые подразделения 27-й мотострелковой бригады РФ продолжают действовать в Купянске.

20 декабря российские войска продолжили наступать на севере Харьковской области и в направлении Боровой, но продвинуться не смогли.

Российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука в районе Мелового и в направлении Хатного, а также к востоку от Великого Бурлука в направлении Григоровки.

Российский военный блогер, заявил, что подразделения 79-го мотострелкового полка, действующие вблизи Двуречанска, испытывают проблемы с новобранцами, находящимися в тяжелом состоянии или ранеными. Военный блогер утверждал, что командование 7-го мотострелкового полка в ответ на большое количество потерь от сбросов украинских беспилотников приказало полку, включая тяжелобольных и раненых, пройти дополнительную физическую подготовку, чтобы иметь возможность быстрее бегать по полю боя.