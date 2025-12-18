Live

ISW: в Купянске очередное продвижение ВСУ, на севере РФ вернула в бой раненых

Украина 07:47   18.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Институте изучения войны (ISW) пишут, что зафиксировали продвижение украинских защитников в центральное части Купянска. 

Ранее в освобожденной части города враг пытался проводить миссии по инфильтрации, отметили в ISW. А вот информацию россиян о якобы оккупации южной части Вильчи на Южно-Слобожанском направлении аналитики не подтверждают.

«Российский блогер, который, как сообщается, связан с российской Северной группировкой войск, 17 декабря опубликовал документы, якобы подтверждающие, что российское военное командование возвратило к боевым действиям российских военнослужащих 72-й мотострелковой дивизии, которые получили ранения в бою, вблизи Старицы», – рассказали эксперты.

Ситуация на других участках фронта на Харьковщине – без существенных изменений.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
