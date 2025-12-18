ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що зафіксували просування українських захисників у центральній частині Куп’янська.

Раніше у звільненій частині міста ворог намагався проводити місії з інфільтрації, зазначили в ISW. А ось інформацію росіян про нібито окупацію південної частини Вільчі на Південно-Слобожанському напрямку аналітики не підтверджують.

“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з російським Північним угрупуванням військ, 17 грудня опублікував документи, які нібито підтверджують, що російське військове командування повернуло до бойових дій російських військовослужбовців 72-ї мотострілецької дивізії, які отримали поранення в бою”, – розповіли експерти.

Ситуація на інших ділянках фронту на Харківщині без істотних змін.