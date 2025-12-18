Live

ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених

Україна 07:47   18.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що зафіксували просування українських захисників у центральній частині Куп’янська. 

Раніше у звільненій частині міста ворог намагався проводити місії з інфільтрації, зазначили в ISW. А ось інформацію росіян про нібито окупацію південної частини Вільчі на Південно-Слобожанському напрямку аналітики не підтверджують.

“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з російським Північним угрупуванням військ, 17 грудня опублікував документи, які нібито підтверджують, що російське військове командування повернуло до бойових дій російських військовослужбовців 72-ї мотострілецької дивізії, які отримали поранення в бою”, – розповіли експерти.

Ситуація на інших ділянках фронту на Харківщині без істотних змін.

Читайте також: Росіяни знову «звільнили» Куп’янськ – і навіть зняли «перемогу» (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Чугуївщині загинула пенсіонерка, загорівся приватний будинок – дані ДСНС
На Чугуївщині загинула пенсіонерка, загорівся приватний будинок – дані ДСНС
18.12.2025, 08:30
Сьогодні 18 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 грудня 2025: яке свято та день в історії
18.12.2025, 06:00
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
18.12.2025, 07:47
Новини Харкова — головне 18 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 18 грудня: як минула ніч
18.12.2025, 08:37
Новий транспорт Харкова, циркач-навідник і смерть левиці – підсумки 17 грудня
17.12.2025, 23:00
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
17.12.2025, 21:30

Новини за темою:

17.12.2025
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
16.12.2025
ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
13.12.2025
ISW: Українська контратака в Куп’янську демонструкє, що Путін неправий (відео)
09.12.2025
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
08.12.2025
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 07:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що зафіксували просування українських захисників у центральній частині Куп’янська. ".