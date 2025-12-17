Росіяни знову «освободили» Куп’янськ – і навіть зафільмували «победу» (відео)

Росіяни переживають чергову стадію прийняття поразки у Куп’янську: заперечення. Вони то рапортують про його захоплення, то кажуть, що він їм взагалі не потрібен.

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов вкотре заявив про переможну окупацію Куп’янська у Харківській області – у присутності диктатора Путіна.

На підтримку цієї заяви росіяни навіть зняли відео в Тавільжанці (20 км від міста), видаючи його за спростування втрати Куп’янська, повідомляє DeepState.

«На фоні заяв МО РФ, Путіна та очільника ГВ “Запад” про повний контроль над Куп’янськом, почала працювати фабрика фейків та брехні. Уважний користувач соцмережі “Х” знайшов, що кадри, які ворог видає за Пляжний провулок у Куп’янську насправді зняті на пд-зх околиці Тавільжанки. Всього за 20 км від самого міста», – підкреслили в DeepState.

Але у РФ немає поки що єдиної думки щодо Куп’янська. Поки міністр оборони РФ рапортував про чергове «звільнення Купʼянська», російські пропагандисти не встигли «перевзутися» і все ще кажуть, що Куп’янськ взагалі не був пріоритетним напрямком, зазначає Центр стратегічних комунікацій.

«Купʼянськ у цій логіці існує одночасно у двох станах: і «звільнений», і «неважливий» – іронізують аналітики Центру стратегічних комунікацій.

Відео: Центр стратегічних комунікацій