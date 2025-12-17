“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов показав нові трамваї та тролейбуси, які отримав Харків від міжнародних партнерів.
Він зазначив, що подібне “не робиться за день”. Для того, щоб місту передали цей транспорт, довелося провести не одну зустріч із міжнародними партнерами.
«Потрібен час на узгодження між країнами, підготовку документів, технічні перевірки й організацію доставки — особливо під час війни. Було непросто, але результат того вартий», – написав мер.
В межах цієї співпраці Харків отримав:
- ще шість трамваїв від міста Брно,
- перший із чотирьох багатосекційних трамваїв із Пльзеня,
- чотири великі тролейбуси з Чеських Будейовиць.
Міський голова також нагадав, що раніше Харків отримував від Брно та Пльзеня електротранспорт – ним уже їздять харків’яни. А завдяки новій партії вдасться заповнити втрати, що завдали харківському електротранспорту російські удари.
“Зміни відчують і пасажири. Секційні трамваї місткіші, у них більше простору, комфортніший салон і краща доступність — зокрема для маломобільних людей, людей з інвалідністю та батьків із візочками. Попереду — адаптація й підготовка цієї техніки до роботи на наших маршрутах. Робимо все, щоб вона якнайшвидше вийшла на лінії”, – додав Терехов.
17 Грудня 2025