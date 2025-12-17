Live

“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)

Транспорт 09:36   17.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото) Фото: Ігор Терехов/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов показав нові трамваї та тролейбуси, які отримав Харків від міжнародних партнерів. 

Він зазначив, що подібне “не робиться за день”. Для того, щоб місту передали цей транспорт, довелося провести не одну зустріч із міжнародними партнерами.

«Потрібен час на узгодження між країнами, підготовку документів, технічні перевірки й організацію доставки — особливо під час війни. Було непросто, але результат того вартий», – написав мер.

Новий електротранспорт у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм

В межах цієї співпраці Харків отримав:

  • ще шість трамваїв від міста Брно,
  • перший із чотирьох багатосекційних трамваїв із Пльзеня,
  • чотири великі тролейбуси з Чеських Будейовиць.
Новий електротранспорт у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Міський голова також нагадав, що раніше Харків отримував від Брно та Пльзеня електротранспорт – ним уже їздять харків’яни. А завдяки новій партії вдасться заповнити втрати, що завдали харківському електротранспорту російські удари.

Новий електротранспорт у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Зміни відчують і пасажири. Секційні трамваї місткіші, у них більше простору, комфортніший салон і краща доступність — зокрема для маломобільних людей, людей з інвалідністю та батьків із візочками. Попереду — адаптація й підготовка цієї техніки до роботи на наших маршрутах. Робимо все, щоб вона якнайшвидше вийшла на лінії”, – додав Терехов.

Новий електротранспорт у Харкові
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Читайте також: Ялинкові базари перевіряють поліцейські у Харківській області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
17.12.2025, 10:06
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
17.12.2025, 09:02
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
17.12.2025, 08:09
“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
17.12.2025, 09:36
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині
17.12.2025, 08:32

Новини за темою:

09.11.2025
Яку угоду підписав Терехов із партнерами
05.11.2025
Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами
14.10.2025
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо
24.09.2025
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)
24.09.2025
Про що домовився Терехов із мером Нюрнберга


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 09:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов показав нові трамваї та тролейбуси, які отримав Харків від міжнародних партнерів. ".