Live

Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)

Події 08:10   02.05.2026
Оксана Горун
Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)

Вночі “приліт” був у селищі Васищеве. Там зруйновані та горіли приватні будинки. Постраждали шестеро людей, зокрема 16-річний підліток.

“Збройні сили рф здійснили удари безпілотними літальними апаратами (попередньо типу “Герань-2″) по с. Васищеве Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес — медичну допомогу їм надано на місці. Жінка та 16-річний хлопець отримали поранення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

приліт у Васищеве 2 травня 2026, горять удома 2

приліт у Васищеве 2 травня 2026, горять удома 3

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області слідом уточнила: у Васищевому горіли два приватні будинки та гараж. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Пошкоджені сусідні будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі в Харкові та області був масований наліт “шахедів”. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також у двох мешканців будинку – гостра реакція на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА.

Читайте також: Дива не сталося: жінок-“ухилянток” не зняли з військового обліку в ТЦК

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)
Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)
02.05.2026, 08:10
Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт “шахедів”, є поранені
Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт “шахедів”, є поранені
02.05.2026, 08:52
“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки
“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки
02.05.2026, 06:59
Сьогодні 2 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 травня 2026: яке свято та день в історії
02.05.2026, 06:00
Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих
Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих
02.05.2026, 07:59
Помста Харкову за Туапсе і клумба за мільйон у Держпрома – підсумки 1 травня
Помста Харкову за Туапсе і клумба за мільйон у Держпрома – підсумки 1 травня
01.05.2026, 23:00

Новини за темою:

02.05.2026
Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт “шахедів”, є поранені
02.05.2026
“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки
01.05.2026
Помста Харкову за Туапсе і клумба за мільйон у Держпрома – підсумки 1 травня
01.05.2026
Підроблену побутову хімію у Харкові маскували під світові бренди (відео)
01.05.2026
Де у Харкові запрацював фонтан 1 травня, повідомили у мерії (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі “приліт” був у селищі Васищеве. Там зруйновані та горіли приватні будинки. Постраждали шестеро людей, зокрема 16-річний підліток".