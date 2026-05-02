Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)
Вночі “приліт” був у селищі Васищеве. Там зруйновані та горіли приватні будинки. Постраждали шестеро людей, зокрема 16-річний підліток.
“Збройні сили рф здійснили удари безпілотними літальними апаратами (попередньо типу “Герань-2″) по с. Васищеве Харківського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес — медичну допомогу їм надано на місці. Жінка та 16-річний хлопець отримали поранення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області слідом уточнила: у Васищевому горіли два приватні будинки та гараж. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Пошкоджені сусідні будинки та господарчі споруди.
Нагадаємо, вночі в Харкові та області був масований наліт “шахедів”. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також у двох мешканців будинку – гостра реакція на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА.
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, підліток, пострадалі, прилеты, прокуратура, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 08:10;