Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт “шахедів”, є поранений

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:23

Нічний наліт “шахедів”

Вночі в Харкові була затяжна тривога: її оголосили о 22:06 1 травня – і відбій пролунав лише о 05:58 ранку 2 травня. Причиною тривоги від початку стала активність російської тактичної авіації. Моніторингові канали інформували про пуски КАБів у напрямку Козачої Лопані.

Паралельно в бік Харкова одна за одною летіли “молнии”. Більшість знищували ще на підльоті до міста. Ближче до півночі в різних районах області стали фіксувати російські “шахеди”. Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ударних БпЛА до Харкова.

Наліт був масовим. Монітори попереджали про небезпеку з різних боків.

Слідом у місті пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що один із БпЛА влетів у 12-й поверх багатоповерхівки. Уламки не здетонували, але господар квартири отримав осколкове поранення грудей.

Вранці Терехов поінформував про ще один “приліт” – у Холодногірському районі. Там пошкоджені та знищені автівки. У Салтівському районі виявили уламки БпЛА біля житлового будинку. У цих випадках обійшлося без постраждалих.