Новини Харкова – головне за 28 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:28
Одна тривога за ніч
Одна повітряна тривога була у Харкові в ніч із 27 на 28 березня. Її оголосили о 03:23, а відбій дали о 03:57. Її причиною стала активність російської тактичної авіації над Бєлгородською областю. Обійшлося без КАБів у бік Харківщини. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски бомб у бік сусідньої Сумської області.
У небі України вночі фіксували російські “шахеди”. В основному, за повідомленнями ПС ЗСУ, вони залітали з півдня.
Станом на 07:28 тривога зберігається у частині Одеської та Миколаївської областей. На Харківщині на ранок – без загроз у небі.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 07:28;