Новини Харкова – головне за 28 березня: як минула ніч

Події 07:28   28.03.2026
Оксана Горун
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

Одна тривога за ніч

Одна повітряна тривога була у Харкові в ніч із 27 на 28 березня. Її оголосили о 03:23, а відбій дали о 03:57. Її причиною стала активність російської тактичної авіації над Бєлгородською областю. Обійшлося без КАБів у бік Харківщини. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски бомб у бік сусідньої Сумської області.

У небі України вночі фіксували російські “шахеди”. В основному, за повідомленнями ПС ЗСУ, вони залітали з півдня.

Станом на 07:28 тривога зберігається у частині Одеської та Миколаївської областей. На Харківщині на ранок – без загроз у небі.

