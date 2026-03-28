Сьогодні 28 березня 2026: яке свято та день в історії

28 березня проводять наймасштабнішу екологічну акцію світу – “Година Землі”. Сьогодні Всесвітній день історика, а в Україні – День географа. У цей день 1797 року запатентували пральну машинку. У 1891-му відбувся перший Чемпіонат світу із важкої атлетики. У 1897-му народився один із засновників ОУН Микола Сціборський. У 1917-му відбулося перше засідання Української Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським. У 1930-му в Туреччині перейменували Константинополь на Стамбул. У 1939-му війська Франсіско Франко зайняли Мадрид, що знаменувало завершення громадянської війни в Іспанії. У 1953-му опублікували указ про “беріївську амністію”. У 1979-му сталася найбільша аварія в атомній енергетиці США. У 2022-му мер Балаклії Іван Столбовий перейшов на бік окупантів.

Свята та пам’ятні дати 28 березня

Сьогодні у світі проводять наймасштабнішу міжнародну екологічну акцію – Година Землі. Усіх закликають вимкнути світло та електроприлади на одну годину (з 20:30 по 21:30), щоб привернути увагу до екологічних проблем, а також – потреби в заходах енергоефективності.

28 березня – Всесвітній день історика та Міжнародний день жінок у музиці.

Остання субота березня в Україні – День географа. У світі – День підтримки жінок-мисткинь.

Також відзначають: День їжі на паличці, День бур’янів, День народження пральної машини.

28 березня в історії

28 березня 1797 року запатентували першу пральну машинку. Докладніше.

28 березня 1891 року відбувся перший Чемпіонат світу з важкої атлетики. Докладніше.

28 березня 1897 року народився один із засновників та видатних діячів ОУН Микола Сціборський. Докладніше.

28 березня 1917 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради під головуванням Михайла Грушевського. Докладніше.

28 березня 1930 року в Туреччині остаточно розпрощалися з Константинополем, змінивши назву головного міста держави на Стамбул. Докладніше.

28 березня 1939 року війська Франсіско Франко зайняли Мадрид, що знаменувало завершення громадянської війни в Іспанії, котра тривала з 1936 року. Докладніше.

28 березня 1953 року в радянській газеті “Правда” опублікували указ Верховної ради СРСР – про амністію. В історію ця амністія увійшла як “ворошилівська” (на прізвище того, хто підписав) або ж “беріївська” (на прізвище ініціатора). Вона стала одним із перших кроків після смерті Сталіна, що передував “відлизі”.

Владу в країні намагався перехопити всесильний міністр внутрішніх справ Лаврентія Берія. Людина, яка була безпосереднім виконавцем і куратором сталінських репресій, різко “дала задню” та вирішила випускати з в’язниць тих, кого її підлеглі саджали протягом багатьох років. Зрозуміло, про різке прозріння тут не йшлося. Це був продуманий крок у ході боротьби за владу.

Загалом амністували понад 1,2 млн осіб. Однак був нюанс. Переважну більшість політичних “злочинців” не планували звільняти. А їх у країні (тільки за даними Берії, які той навів у записці для президії ЦК КПРС), було понад 2,5 мільйона – і ця оцінка дискусійна. Замість міфічних “есерів”, “троцькістів”, “шпигунів” та інших обвинувачених у більшості випадків у вигаданих злочинах на волю вийшли ув’язнені за кримінальними статтями. Щоправда, були обмеження. Амністували тих, чий термін не перевищував п’яти років. Не звільняли тих, кого засудили за бандитизм, навмисне вбивство чи розкрадання соціалістичної власності в особливо великих розмірах. Навіть у такому вигляді амністія призвела до подальшого сплеску злочинності. Тому незабаром її дію обмежили та для частини звільнених знову запровадили кримінальне переслідування (це прописали влітку 1953 року указом “Про незастосування амністії до осіб, засуджених за розбій, злодіїв-рецидивістів і злісних хуліганів”).

28 березня 1979 року сталася найбільша аварія в атомній енергетиці США. Вона вважалася також найбільшою у світі до вибуху реактора Чорнобильської АЕС. Детальніше.

28 березня 2022 року мер Балаклії Іван Столбовий перейшов на бік окупантів. Після кількох днів відсутності з ним зв’язку Столбовий повернувся до Балаклії та відразу “пішов у народ” – агітувати за приєднання до “русского мира”.

Церковне свято 28 березня

28 березня – Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафісту). Вшановують пам’ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці 28 березня туман, то буде багатий урожай овочів, фруктів і злаків.

Якщо чути грім, то дощі будуть затяжними.

Дощ у цей день – до врожайного року.

Що не можна робити 28 березня

Не можна сваритися та пліткувати.

Не можна займатися важкою фізичною працею, а також домашньою роботою: прибиранням, пранням, рукоділлям.

Не можна галасливо святкувати та вживати алкоголь.