Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії

5 березня 1827 року народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. У 1868-му запатентували степлер. У 1933-му в Німеччині в умовах обмеження громадянських свобод пройшли вибори, які виграли нацисти. У 1940-му керівництво СРСР прийняло рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. У 1946-му Вінстон Черчилль виголосив Фултонську промову. У 1950-му загинув головний командир УПА Роман Шухевич. У 1953-му помер Йосип Сталін, що у Вашингтоні відсвяткували безплатним борщем. У 2022-му росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові.

Свята та пам’ятні дати 5 березня

5 березня – Всесвітній день енергоефективності, Європейський день геодезії та геоінформації та День народження степлера.

5 березня в історії

5 березня 1827 року народився знаменитий український байкар Леонід Глібов.

Він походив із Полтавської області та був викладачем географії в Чернігівській чоловічій гімназії. Редагував двотижневий “Чернігівський листок” (1861-1863). А 1863-го Глібова позбавили права вчителювати – за зв’язки з членом організації “Земля і воля” Іваном Андрущенком. Письменник перебував під поліцейським наглядом. Він прожив два роки з батьками дружини, а після її смерті повернувся до Чернігова, де став управителем земської друкарні. Глібів – автор близько сотні байок. За життя вийшли три його збірки, але першу знищили росіяни – згідно з Валуєвським циркуляром. В останні роки життя Глібов створював твори для дітей. Він мав суттєві проблеми із зором більшу частину життя, тому писав під лінійку з лупою. Глібов помер 10 листопада 1893 року в Чернігові.

5 березня 1868 року у Великій Британії запатентували степлер. Детальніше.

5 березня 1933 року в Німеччині відбулися парламентські вибори, яким передував підпал Рейхстагу та обмеження громадянських свобод, що було запроваджене указом президента Гінденбурга “Про захист народу та держави” . Тож безперешкодно вести виборчу кампанію могли лише нацисти та їхні союзники з Німецької національної народної партії.

Державна пропаганда працювала виключно на Гітлера та його політичну силу. Одразу після виборів, 6 березня, Комуністичну партію заборонили, пройшли масові арешти – затримали понад 1500 німецьких комуністів (їхнього лідера Ернста Тельмана кинули за ґрати ще 3 березня). Навіть за такого беззаконня НСДАП так і не отримала “монобільшості” в рейхстазі, хоча й продемонструвала набагато кращий результат, ніж восени 1932-го. Нацисти здобули 43,9% голосів. Їм довелося створювати коаліцію із Німецькою національною народною партією.

Навіть спільно їх голосів не вистачало для внесення змін до конституції, що було метою майбутнього фюрера (потрібно було дві третини). Однак вихід для узурпації влади знайшли. Після заборони компартії мандати всіх депутатів-комуністів, які були обрані до парламенту, скасували. Йшлося про 81 мандат. Таким чином, баланс сил у рейхстазі суттєво змінився. Одразу після виборів у парламенті було 647 депутатів, з них 288 – нацистів. Для внесення змін до конституції потрібно близько 430 голосів. Але після “ліквідації” комуністів депутатів стало 566. Тож потреба була – 378 голосів. Їх НСДАП навіть із союзниками (у яких було 52 мандати) все одно не вистачало. На рейхстаг чинили тиск – у день голосування будівлю оточили загони нацистських штурмовиків (СА). Гітлер переконав підтримати рішення лідера Партії центру Людвіга Кааса. У центристів було 73 мандати. Інші “добрали” по окремих депутатах. Радикально проти виступили німецькі соціал-демократи, вони навіть намагалися зірвати кворум. Однак це не вдалося через зміну процедури голосування керівництвом рейхстагу на чолі з Германом Герінгом. У таких умовах 24 березня 1933 року затвердили “Закон про подолання тяжкого становища народу та держави” (голосів “за” було 444). Цей закон містив лише п’ять статей, але їх вистачило для того, щоб змінити життя Німеччини та всього світу. Він надавав уряду (фактично особисто канцлеру Гітлеру) повноваження самостійно видавати закони, не узгоджуючи рішення з рейхстагом. Щобільше, ці документи могли мати відступи від конституції Німеччини. Саме цей закон затвердив у країні нацистську диктатуру.

5 березня 1940 року політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення розстріляти понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції. Самі розстріли відбувалися протягом двох місяців і одержали в історичній літературі назву Катинська трагедія. Людей знищували одночасно у кількох місцях. Найбільше в лісі поблизу села Катинь Смоленської області (нині РФ). А також – у Харкові. Детальніше.

5 березня 1946 року Вінстон Черчилль виголосив Фултонську промову. Її традиційно вважають відправною точкою Холодної війни.

Попри те, що Черчилль у цей момент уже не був прем’єр-міністром Великої Британії, його авторитет у світовій політиці, який був зароблений за часів Другої світової війни, залишався незаперечним. Емоційно момент, коли Черчилль виголосив свою промову, був непростим. З одного боку СРСР був недавнім союзником, однією з країн-переможниць у Другій світовій війні, яка ще й зазнала найбільших втрат. З іншого боку – країна поглиблювала свою експансіоністську політику, намагаючись поширити вплив на країни Європи та формуючи там маріонеткові комуністичні режими. Ця небезпека була очевидною й для керівництва Великої Британії, і США. Але озвучити всю правду – та ще й прямим текстом – чинні керівники держав не могли. А Черчилль, який прибув до США з неофіційним візитом, цілком відчував і право, й необхідність говорити все, як є.

Запрошення прочитати лекцію про міжнародні відносини від Вестмінстерського коледжу у Фултоні (штат Міссурі) Черчилль отримав, коли за порадою лікарів проводив у США зиму 1945 – 1946 років. Міссурі був батьківщиною президента США Трумена. Тому британський гість наполіг, щоб глава США був присутній на цій промові. Вони прибули на місце разом – спеціальним поїздом. Ще в дорозі Черчілль дав Трумену прочитати свою промову, і той визнав її “чудовою”, хоча зауважив, що слова Черчилля викличуть “метушню”. Але навряд чи прогнозував масштаб цієї “метушні”.

На початку промови Черчилль дипломатично зробив компліменти і США, які стали головною силою у світі (у тому числі – вже з ядерною зброєю), і мужньому радянському народу, і навіть певною мірою Сталіну, якого назвав своїм “військовим товаришем”. Але далі пообіцяв викласти факти так, як їх бачить. І тут уже обійшовся без дипломатичних недомовок. Черчилль прямим текстом назвав СРСР причиною “міжнародних труднощів”, ​​заявивши, що нікому не відомо, “чи є межі їхньої експансії”.

А далі дістався і тієї фрази, яка стала крилатою: “Від Штеттіна на Балтиці до Трієста на Адріатиці через весь континент опустилася “залізна завіса”. За цією лінією розташовуються всі столиці древніх держав Центральної та Східної Європи: Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест та Софія, всі ці знамениті міста з населенням навколо них перебувають у тому, що я маю назвати радянською сферою, і всі вони, в тій чи іншій формі, об’єкти не тільки радянського впливу, а й дуже високого, а в деяких випадках і зростаючого контролю з боку Москви”.

Черчилль зазначив, що не відчуває впевненості, що час війни минув, хоча й не вважає війну невідворотною.

“Я відкидаю ідею, що нова війна невідворотна… Я не вірю, що Радянська Росія прагне війни. Вона прагне плодів війни та необмеженого розширення своєї влади та ідеології… З того, що я бачив під час війни в наших російських друзях та побратимах, я вважаю, що нічим вони не захоплюються більше, ніж силою, і нічого вони не поважають менше, ніж слабкість, особливо військову слабкість. Тому стара доктрина балансу сил нині є безпідставною”, – підкреслив британський експрем’єр.

5 березня 1950 року загинув головний командир УПА Роман Шухевич.

До цього він сім років ховався від НКВС, який полював за ним. Відомі не менше чотирьох невдалих спроб захопити та знищити Шухевича, які були здійснені у 1944, 1946, 1947 та 1948 роках. Попався командир УПА після того, як 2 березня 1950 року заарештували його зв’язкову Дарію Гусяк. Шухевич спішно готувався перебратися з дому, де ховався з кінця 1949 року, до Львова – на одну з конспіративних квартир. Переїзд мав відбутися саме 5 березня. Але вже вранці будинок, де він перебував у Білогорщі, та кілька сусідніх оточили радянські “службісти”. Керував операцією генерал Міністерства держбезпеки Павло Судоплатов. А участь у “полюванні на Шухевича” брало понад 700 бійців внутрішніх військ. Навіть за такої нерівності сил Шухевич зробив спробу прорватися, під час якої вбив радянського майора Ревенка, а сам був поранений. Зрозумівши, що втекти не зможе, командир УПА застрелився (хоча в офіційному звіті написали, що його застрелив один із сержантів, які оточили будинок, і навіть преміювали того тисячею рублів). Після смерті Шухевича УПА очолив Василь Кук. Підпілля продовжувало діяти ще понад десять років.

5 березня 1953 року після крововиливу в мозок, який стався ще 1 березня, помер Йосип Сталін. Цю подію вирішив оригінально відзначити власник ресторану “1203” у Вашингтоні. Фото вітрини закладу з рекламою “Безплатний борщ на честь святкування смерті Сталіна” облетіли увесь світ.

Вони набули другої хвилі популярності в Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ – коли деякі заклади громадського харчування обіцяли святкувати в майбутньому смерть Путіна подібними акціями. Історія цих фотографій та цієї акції дещо відрізняється від популярної. Насправді Боб Зайдель – власник ресторану, котрий святкував смерть Сталіна, не був українцем.

“Чому “святковою” стравою Зайдель обрав саме борщ — точно сказати важко. Попри поширену версію, він навряд чи був представником української діаспори. Можливо, тамтешні українці були серед постійних клієнтів ресторану на центральній вулиці Вашингтона. Або ж його власник знав про Голодомор та репресії, які Сталін влаштував українцям, тому й обрав для частування українську національну страву”, – пише кандидат історичних наук, дослідник проєкту “Локальна історія” Павло Артимишин.

Акція з борщем, власне, була вдалим промо ресторану. Зайдель запросив до себе цього дня представників преси та отримав не лише рекламу, а й місце в історії. Популярних фото з вітриною ресторану було дві – їх зробив фотограф однієї з інформаційних агенцій. На одній із фотографій – офіціантка ресторану Ейлін Кінан сама на тлі оголошення. На другому – вона простягає миску з борщем містеру Карпентеру – одному з постійних клієнтів ресторану. Кількість мисок із борщем, які з’їли на честь смерті Сталіна, невідома.

5 березня 2022 року росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові, де тренувалися олімпійські чемпіони з фехтування. Детальніше.

Церковне свято 5 березня

5 березня вшановують пам’ять Конона Ісаврiйського. У юності на вимогу батьків Конон був заручений з дівчиною на ім’я Ганна. Але переконав її після весілля залишитися незайманою. Молоде подружжя жило як брат із сестрою, присвятивши себе Богу. Конон привів до християнської віри і своїх батьків. Його батько святий Нестор помер мученицьки. Рано померли матір Конона та його дружина. Він же присвятив себе чернечим працям. Мав дар чудотворення. Коли в Ісаврії почалися гоніння на християн, одним із перших постраждав святий Конон. Його піддали жорстоким тортурам за відмову принести жертву ідолам. Однак жителі Ісаврії, дізнавшись про катування святого, вирушили зі зброєю в руках на захист мученика. Його мучителі злякались та покинули Конона пораненим і закривавленим. Утім він вижив. Помер за два роки мирно та був похований поруч із батьками та дружиною.

Народні прикмети

Якщо 5 березня ясно, то влітку не буде граду.

Якщо в лісі почали квітнути первоцвіти, то можна орати.

Якщо в цей день грім – можна садити молоді дерева в саду.

Що не можна робити 5 березня

Не можна конфліктувати.

Не можна ходити в гості.

Не можна робити великі покупки.