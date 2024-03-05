Сегодня 5 марта: какой праздник и день в истории

5 марта 1827 года родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов. В 1868-м запатентовали степлер. В 1933-м в Германии в условиях ограничения гражданских свобод прошли выборы, которые выиграли нацисты. В 1940-м руководство СССР приняло решение расстрелять более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции. В 1946-м Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. В 1950-м погиб главный командир УПА Роман Шухевич. В 1953-м умер Иосиф Сталин, что в Вашингтоне отпраздновали бесплатным борщом. В 2022-м россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт» в Харькове.

Праздники и памятные даты 5 марта

5 марта – Всемирный день энергоэффективности, Европейский день геодезии и геоинформации и День рождения степлера.

5 марта в истории

5 марта 1827 года родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глебов.

Он происходил из Полтавской области и был преподавателем географии в Черниговской мужской гимназии. Редактировал двухнедельник «Черниговский листок» (1861-1863). А в 1863-м Глебова лишили права работать учителем — за связи с членом организации «Земля и воля» Иваном Андрущенко. Писатель находился под полицейским наблюдением. Он прожил два года с родителями жены, а после ее смерти вернулся в Чернигов, где стал управляющим земской типографии. Глебов – автор около сотни басен. При жизни вышли три его сборника, но первый уничтожили россияне — согласно Валуевскому циркуляру. В последние годы жизни Глебов создавал произведения для детей. У него были существенные проблемы со зрением большую часть жизни, поэтому писал под линейку с лупой. Глебов умер 10 ноября 1893 года в Чернигове.

5 марта 1868 года в Великобритании запатентовали степлер. Подробнее.

5 марта 1933 года в Германии состоялись парламентские выборы, которым предшествовал поджог Рейхстага и ограничение гражданских свобод, введенное указом президента Гинденбурга «О защите народа и государства». Так что беспрепятственно вести избирательную кампанию могли только нацисты и их союзники из Немецкой национальной народной партии.

Государственная пропаганда работала исключительно на Гитлера и его политическую силу. Сразу после выборов, 6 марта, Коммунистическую партию запретили, прошли массовые аресты – задержали более 1500 немецких коммунистов (их лидера Эрнста Тельмана бросили за решетку еще 3 марта). При всем этом беззаконии НСДАП так и не получила «монобольшинства» в рейхстаге, хотя и продемонстрировала гораздо лучший результат, чем осенью 1932-го. Нацисты получили 43,9% голосов. Им пришлось создавать коалицию с Немецкой национальной народной партией.

Даже совместно их голосов не хватало для внесения изменений в конституцию, что было целью будущего фюрера (требовалось две трети). Однако выход для узурпации власти нашли. После запрета компартии мандаты всех депутатов-коммунистов, избранных в парламент, аннулировали. Речь шла о 81 мандате. Таким образом, баланс сил в рейхстаге существенно изменился. Сразу после выборов в парламенте находились 647 депутатов, из них 288 – нацистов. Для внесения изменений в конституцию требовалось около 430 голосов. Но после «ликвидации» коммунистов депутатов стало 566. Так что потребность была – 378 голосов. Их НСДАП даже с союзниками (у которых было 52 мандата) все равно не хватало. На рейхстаг оказали давление – в день голосования здание окружили отряды нацистских штурмовиков (СА). Гитлер же убедил поддержать решение лидера Партии центра Людвига Кааса. У центристов было 73 мандата. Остальные «добрали» по отдельным депутатам. Радикально против выступили немецкие социал-демократы, они даже пробовали сорвать кворум. Однако это не удалось из-за изменения процедуры голосования руководством рейхстага во главе с Германом Герингом. В таких условиях 24 марта 1933 года утвердили «Закон о преодолении бедственного положения народа и государства» (голосов «за» было 444). Этот закон содержал всего пять статей, но их хватило для того, чтобы изменить жизнь Германии и всего мира. Он предоставлял правительству (фактически – лично канцлеру Гитлеру) полномочия самостоятельно издавать законы, не согласуя решения с рейхстагом. Более того – эти документы могли иметь отступления от конституции Германии. Именно этот закон утвердил в стране нацистскую диктатуру.

5 марта 1940 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение расстрелять более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции. Сами расстрелы происходили в течение двух месяцев и получили в исторической литературе название Катынская трагедия. Людей уничтожали одновременно в нескольких местах. Больше всего – в лесу близ села Катынь Смоленской области (ныне РФ). А также – в Харькове. Подробнее.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь. Ее традиционно считают отправной точкой Холодной войны.

Несмотря на то, что Черчилль в этот момент уже не был премьер-министром Великобритании, его авторитет в мировой политике, заработанный за времена Второй мировой войны, оставался неоспоримым. Эмоционально момент, когда Черчилль произнес свою речь, был непростым. С одной стороны СССР был недавним союзником, одной из стран-победительниц во Второй мировой войне, еще и понесшей наибольшие потери. С другой стороны — страна углубляла свою экспансионистскую политику, пытаясь распространить влияние на страны Европы и формируя там марионеточные коммунистические режимы. Эта опасность была очевидна и для руководства Великобритании, и США. Но озвучить всю правду – да еще прямым текстом – действующие руководители государств не могли. А прибывший в США с неофициальным визитом Черчилль вполне ощущал и право, и необходимость говорить все, как есть.

Приглашение прочесть лекцию о международных отношениях от Вестминстерского колледжа в Фултоне (штат Миссури) Черчилль получил, когда по совету врачей проводил в США зиму 1945 – 1946 годов. Миссури был родиной президента США Трумэна. Поэтому британский гость настоял, чтобы глава США присутствовал на этой речи. Они прибыли на место вместе – на специальном поезде. Еще в дороге Черчилль дал Трумэну прочитать свою речь, и тот признал ее «прекрасной», хотя заметил, что слова Черчилля вызовут «суету». Но вряд ли прогнозировал масштаб этой «суеты».

В начале речи Черчилль дипломатично сделал комплименты и США, ставшим главной силой в мире (в том числе — уже с ядерным оружием), и мужественному советскому народу, и даже в некоторой степени Сталину, которого назвал своим «военным товарищем». Но дальше пообещал изложить факты так, как видит их. И здесь уже обошелся без дипломатических недомолвок. Черчилль прямым текстом назвал СССР причиной «международных трудностей», заяивив, что никому не известно, «есть ли какие-то пределы их экспансии».

А дальше добрался и до той фразы, которая стала крылатой: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы».

Черчилль отметил, что не чувствует уверенности, что время войны прошло, хотя и не считает войну неотвратимой.

«Я отвергаю идею, что новая война неотвратима… Я не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии… Из того, что я видел во время войны в наших русских друзьях и соратниках, я заключаю, что ничем они не восхищаются больше, чем силой, и ничего они не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость. Поэтому старая доктрина баланса сил ныне неосновательна», — подчеркнул британский экс-премьер.

5 марта 1950 года погиб главный командир УПА Роман Шухевич.

До этого он семь лет скрывался от охотившегося за ним НКВД. Известны не менее четырех неудачных попыток захватить и уничтожить Шухевича, которые были предприняты в 1944, 1946, 1947 и 1948 годах. Попался командир УПА после того, как 2 марта 1950 арестовали его связную Дарью Гусяк. Шухевич спешно готовился перебраться из дома, где скрывался с конца 1949 года, во Львов – на одну из конспиративных квартир. Переезд должен был состояться именно 5 марта. Но уже утром дом, где он находился в Белогорще, и несколько соседних оцепили советские службисты. Руководил операцией генерал Министерства госбезопасности Павел Судоплатов. А участие в «охоте на Шухевича» принимало более 700 бойцов внутренних войск. Даже при таком неравенстве сил Шухевич предпринял попытку прорваться, при которой убил советского майора Ревенко, а сам был ранен. Поняв, что убежать не сможет, командир УПА застрелился (хотя в официальном отчете написали, что его застрелил один из окруживших дом сержантов и даже премировали того тысячей рублей). После смерти Шухевича УПА возглавил Василий Кук. Подполье продолжало действовать еще более десяти лет.

5 марта 1953 года после кровоизлияния в мозг, которое произошло еще 1 марта, умер Иосиф Сталин. Это событие решил оригинально отметить владелец ресторана «1203» в Вашингтоне. Фото витрины заведения с рекламой «Бесплатный борщ в честь празднования смерти Сталина» облетели весь мир.

Они получили вторую волну популярности в Украине с началом полномасштабного вторжения РФ – когда некоторые заведения общепита обещали праздновать в будущем смерть Путина подобными акциями. История этих фотографий и этой акции несколько отличается от популярной. На самом деле Боб Зайдель – владелец ресторана, праздновавший смерть Сталина, не был украинцем.

«Почему «праздничным» блюдом Зайдель выбрал именно борщ – точно сказать сложно. Несмотря на распространенную версию, он вряд ли являлся представителем украинской диаспоры. Возможно, тамошние украинцы были постоянными клиентами ресторана на центральной улице Вашингтона. Или же его владелец знал о Голодоморе и репрессиях, которые Сталин устроил украинцам, поэтому и выбрал для угощения украинское национальное блюдо», — пишет кандидат исторических наук, исследователь проекта «Локальная история» Павел Артимишин.

Акция с борщом, по сути, была удачным промо ресторана. Зайдель пригласил к себе в этот день представителей прессы и получил не только рекламу, но и место в истории. Популярных фото с витриной ресторана было две – их сделал фотограф одного из информационных агентств. На одной из фотографий – официантка ресторана Эйлин Кинан сама на фоне объявления. На втором – она протягивает миску с борщом мистеру Карпентеру – одному из постоянных клиентов ресторана. Количество мисок с борщом, съеденных в честь смерти Сталина, неизвестно.

5 марта 2022 года россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт» в Харькове, где тренировались олимпийские чемпионы по фехтованию. Подробнее.

Церковный праздник 5 марта

5 марта чтят память Конона Исаврийского. В юности по требованию родителей Конон обручился с девушкой по имени Анна. Но убедил ее после свадьбы остаться девственной. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя Богу. Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец святой Нестор умер мученически. Рано скончались мать Конона и его жена. Он же посвятил себя монашеским трудам. У него был дар чудотворения. Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав о пытках святого, отправились с оружием в руках защищать мученика. Его мучители испугались и бросили Конона раненым и окровавленным. Впрочем, он выжил. Умер через два года мирно. Его похоронили рядом с родителями и женой.

Народные приметы

Если 5 марта ясно, то летом не будет града.

Если в лесу начали цвести первоцветы, то можно пахать.

Если в этот день гром – можно сажать молодые деревья в саду.

Что нельзя делать 5 марта

Нельзя конфликтовать.

Нельзя ходить в гости.

Нельзя делать большие покупки.