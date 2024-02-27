Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории

27 февраля 2022 года российские ДРГ прорвались в Харьков и были уничтожены. В 2015-м убили «последнего настоящего оппозиционера» РФ Бориса Немцова. В 2014-м российский спецназ захватил здания парламента и Совета министров Крыма и вывесил над ними флаги РФ. В 1933-м произошел поджог немецкого Рейхстага, это событие Гитлер использовал для узурпации власти. В 1918-м австро-венгерская армия присоединилась к походу с немцами и Сечевыми стрельцами на Киев ради его освобождения от большевиков. В 1893-м родился участник боя под Крутами Валентин Отамановский, жизнь которого связана с Харьковом. В 1594-м состоялась коронация первого французского короля из династии Бурбонов – Генриха IV.

Праздники и памятные даты 27 февраля

27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций.

Также отмечают: Международный день полярного медведя, День осведомленности об аносмии (полной или частичной потере обоняния), Всемирный День стерилизации животных (последний вторник февраля), Международный день оптимиста.

27 февраля в истории

27 февраля 1594 года состоялась коронация первого короля Франции из династии Бурбонов – Генриха IV, который до этого был королем Наваррским. Подробнее.

27 февраля 1893 года родился участник боя под Крутами, историк и общественный деятель Валентин Отамановский.

Он был родом из Черкасской области. Его семья переехала в Киев в конце XIX века. Там Валентин на отлично закончил гимназию и уже с 14 лет зарабатывал лекциями и дополнительными занятиями со студентами. Поступил на юрфак Киевского университета, но уже через год перешел в политех. В студенческие времена начал активно участвовать в национальном движении. Отамановский принадлежал к полулегальной Украинской студенческой громаде, где, в частности, разрабатывал украинскую научную терминологию.

«В 1914 году Отамановский основал тайную организацию «Братство самостийников», которая исповедовала и распространяла концепты идеолога украинской независимости Николая Михновского. «Самостийники» издавали нелегальный печатный орган – «Свободное мнение». «Братство» было настолько законспирированным, что о его существовании не догадывался даже Михновский, знакомый с Отамановским», — пишет Украинский институт национальной памяти.

В 1917-м вместе с Михновским Отамановский принимал участие в организации «Украинского военного клуба имени гетмана Павла Полуботка». В апреле его избрали в состав Украинской Центральной Рады, но впоследствии он вернулся в науку и учебу, в частности восстановился на юрфаке. В бою под Крутами Отамановский принимал участие как юнкер первой Украинской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого. Этот бой он пережил, и в 1918-м поехал на стажировку в Венский университет. В Украину вернулся в 1920-м и поселился в Виннице. Занимался наукой, в частности изучением истории Подолья, а также не прекращал общественную деятельность. В августе 1929-го Отамановского арестовали – по сфабрикованному делу так называемого «Союза освобождения Украины». Его приговорили к пяти годам строгого режима и еще двум годам ссылки в Татарстан. Даже когда этот срок истек, украинскому ученому запретили выезжать из Казани. Там он преподавал иностранные языки, которых знал семь. В 1945-м получил допуск к защите кандидатской диссертации о средневековой Виннице, над которой работал еще с 1920-х. А спустя 10 лет в Ленинградском университете защитил докторскую диссертацию. В Харькове Отамановский жил с 1958 года. Здесь он преподавал латынь в медицинском институте. Умер 10 марта 1964 года. Отамановский похоронен в Харькове, и на его могилу сейчас возлагают цветы в День памяти Героев Крут.

27 февраля 1918 года австро-венгерские войска присоединились к походу на Киев – совместному с немцами и Сечевыми стрельцами. Подписав с УНР Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, страны Четверного союза признали независимость УНР. Одновременно они требовали такого же признания от Советской России. Формально это произошло 3 марта, когда сепаратный мир в том же Брест-Литовске подписала делегация россиян. Однако фактически со всеми требованиями немцев и их союзников советское руководство согласилось еще 23 февраля, приняв немецкий ультиматум. Поэтому войска захватчиков должны были покинуть Украину, в том числе – выйти из столицы, которую только что захватили. Однако Муравьев и его «революционная стая» не торопились. Предвидя такое развитие событий, украинская делегация сразу же после подписания мира просила Четверной союз о помощи в очищении своих земель от оккупантов. 21 февраля продвигаться в Украину начали немецкие войска, 27 февраля (уже после принятия большевиками ультиматума) – австро-венгерские.

Общая численность этой армии достигла около 450 тысяч. Они продвигались быстро, и на подступах к Киеву совместно с руководством УНР приняли решение, что первыми будут входить в столицу украинские войска — Сечевые стрельцы и гайдамаки. В Киеве тем временем возвращения вооруженных сил УНР совсем не ждали. Муравьев считал, что «победил» Центральную Раду, изгнав ее из столицы. Но местных коммунистов, которые уже делили должности, ожидало горькое разочарование – такое, что они бежали из Киева ночью на скоростных автомобилях. Под Киевом украинские подразделения разбили остатки большевистских отрядов, уже 1 марта захватчики отступили на левый берег Днепра. А на улицах Киева встречали вернувшееся украинское войско. Немецкая армия прибыла на следующий день – железной дорогой.

27 февраля 1933 года произошел поджог немецкого Рейхстага.

Это событие Гитлер использовал для дальнейшей узурпации власти в Германии. Хотя момент для поджога Рейхстага был «наилучшим» для нацистов, все же однозначных доказательств, что именно они его организовали, у историков нет. Но есть четкая уверенность, что этим событием очень грамотно воспользовалось – и в пропагандистском, и в политическом смысле. Пожар начался в 21:27. На самом деле он не был масштабным – уже в 23:30 огонь потушили. Следователи сразу определились, что имел место поджог. А с поличным задержали 24-летнего голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе. Он признал себя виновным, но утверждал, что совершил поджог самостоятельно – без «задания партии». Такая версия, конечно же, не устраивала нацистов. Сразу на месте пожара Герман Геринг заявил, что подозревает в причастности компартию Германии. А Гитлер расширил это обвинение до того, что поджог должен был стать сигналом для начала «коммунистического путча». Это использовали для давления на пожилого президента Германии Пауля фон Гинденбурга, чтобы тот ограничил гражданские свободы ради якобы обеспечения «безопасности государства» и расширил полномочия канцлера – Гитлера. Также поджог Рейхстага максимально использовала нацистская пропаганда накануне внеочередных выборов, чтобы снизить результаты конкурентов – коммунистов. Немцев запугивали угрозой революции «как в России». Это сработало. Нацисты получили на выборах дополнительные 5 миллионов голосов, в основном отобрав их у компартии Германии, и сформировали устойчивое большинство в парламенте. Хотя в ходе судебного процесса причастность руководства компартии к поджогу Рейхстага так и не доказали, это уже не имело никакого значения – Гитлер успел узурпировать власть.

27 февраля 2014 года российский спецназ в военной форме без опознавательных знаков захватил здания парламента и Совета министров Крыма и вывесил над ними флаги РФ.

27 февраля 2015 года в Москве прямо рядом с Кремлем застрелили одного из последних мощных российских оппозиционеров и друга Украины Бориса Немцова.

27 февраля 2022 года в Харьков единственный раз за время полномасштабного вторжения прорвались российские ДРГ. Позже начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области назвал этот день самым критическим в обороне Харькова. Подробнее.

Церковный праздник 27 февраля

27 февраля чтят память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Прокопий жил в Палестине в VIII веке. Был монахом и борцом с иконоборчеством. Родился в современной Иордании (в то время – на территории Палестины, которая была известна как Декаполис). С юности избрал монашескую жизнь и посвятил себя духовному очищению. Выступал против иконоборчества, продвигаемого императором Львом III. Этим исповедник вызвал гнев императора. Его подвергли жестоким пыткам. Он выдержал их, оказался в тюрьме, а после смерти императора вышел на свободу. Остальную жизнь провел в монастыре и умер в глубокой старости.

Народные приметы

Если уже расцвели подснежники, значит, началась весна.

Если в этот день мороз, то лето будет жарким.

Если день солнечный и ясный, то морозы еще придут.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Лучше воздержаться от визита к косметологу и стоматологу.