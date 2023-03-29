Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский, в 1917-м создан Украинский военный клуб имени Павла Полуботка. В 2022-м завершились переговоры Украины и РФ в Турции, одновременно армия РФ начала первый «жест доброй воли» — бегство с севера Украины.

Праздники и памятные даты 29 марта

29 марта государственных и профессиональных праздников в Украине нет. Также не отмечают значительные мировые события.

29 марта в истории

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский.

Он и его старший брат Алексей происходили из семьи украинского казака Григория Розума, и достигли очень высокого положения в Российской империи. Своим успехом Кирилл был обязан старшему брату. Тот познакомился с будущей российской императрицей Елизаветой І еще при жизни ее отца Петра І. Алексей имел отличный голос и пел в придворной капелле. Он стал фаворитом императрицы (а по данным, которые историки подвергают сомнениям, — был тайным мужем Елизаветы). Разумовский участвовал в перевороте, благодаря которому дочь Петра пришла к власти. Заняв высокое положение при дворе, он помог младшему брату сначала получить европейское образование, затем — стать в 18 лет президентом Российской Академии наук.

В 1746-м Кирилл женился на родственнице императрицы Екатерине Нарышкиной, получив большое приданое: несколько десятков тысяч крепостных крестьян, села и недвижимость в Петербурге и Москве. А в 1747 году императрица, пойдя навстречу просьбам казацкой старшины и уговорам Алексея Разумовского, восстановила в Украине гетманство. Условием было избрание гетманом «кого надо» – то есть Кирилла Разумовского. Поэтому в 1750 году его «выбрали» гетманом на казацком совете в Глухове. Своей резиденцией гетман избрал Батурин, соорудив там роскошный дворец. В целом вел он себя не как глава казачества, а как российский боярин. Однако неожиданно для Петербурга Разумовский начал самовольно расширять автономию Гетманщины, проводить реформы, без разрешения «сверху» назначать казацких полковников, даже налаживать международные связи. Эта перспективная деятельность Разумовского была жестко прекращена следующей российской императрицей Екатериной II – она ликвидировала гетманство в 1764 году. Кирилл Разумовский после этого уехал за границу и многие годы не мог получить разрешение императрицы на свое возвращение. Лишь в 1794 году он вернулся в Батурин, где и умер в 1803-м.

29 марта 1848 года на максимальный за времена наблюдений срок «остановился» Ниагарский водопад.

Из-за сильных морозов воду сковало льдом более чем на 30 часов. Пользуясь такой возможностью, самые отчаянные спустились к опустевшему подножию водопада, где нашли старинное оружие и даже индейские томагавки. Также там нашлись реликтовые стволы сосен, которые подняли и впоследствии изготовили из них мебель для продажи туристам. Пока одни предприимчивые граждане рисковали жизнью под временно застывшим водопадом, другие установили на льду сверху деревянные будки и кормили (конечно, не бесплатно) туристов, приехавших увидеть замерзшее чудо. Позже рекордные морозы сковывали водопад еще по крайней мере трижды — в 1912, 2014 и 2021 годах.

29 марта 1917 года можно считать днем, когда начали формировать армию УНР. В этот день были созданы Украинский военный клуб имени Павла Полуботка и Украинский военный организационный комитет.

Решение по этому поводу приняли на учредительном собрании Украинского военного совета. Одним из идейных вдохновителей процесса стал Николай Михновский. Он был в то время поручиком, служил адвокатом при Киевском окружном военном суде. Первое подготовительное вече киевского гарнизона Михновский и его единомышленники созвали 19 марта. 22 марта состоялось совещание гарнизонных старшин и солдат, провозгласивших себя Организационным комитетом по формированию украинской армии (Временным украинским военным советом). Собрание этого совета 29 марта и решило создать Украинский военный клуб, который должен был отвечать за идеологическую составляющую украинского национального движения в российской армии. Возглавил клуб Николай Михновский. Также на этом собрании создали Украинский военный организационный комитет, задачей которого стало формировать украинские воинские части.

29 марта 1933 года в New York Evening Post и ряде изданий вышел прессрелиз авторства журналиста Гаррета Джонса, посвященный Голодомору в Украине.

Джонс несколько раз приезжал в Советский Союз. В последнюю поездку, в марте 1933-го, он пренебрег предупреждением посольства и запретом ОГПУ на въезд иностранным журналистам в Украину. Он нелегально посетил Украину и засвидетельствовал, что люди умирают от голода. «Я прошел через множество сел и двенадцать колхозов. Всюду я слышал плач: «У нас нет хлеба. Мы умираем!» Пресс-релиз Джонса перепечатало значительное количество изданий. Однако официальные власти СССР, конечно, опровергали эту информацию и даже натравили на Джонса его коллег. Иностранным журналистам, которые не хотели потерять возможность работать в СССР, поставили условие: или опровергаете то, что написал Джонс, или убираетесь прочь. Так что в дальнейшем в иностранных СМИ вышел ряд материалов, авторы которых называли своего коллегу лжецом.

29 марта 1972 года в Канаде умер профессор и митрополит Иван Огиенко (Илларион) — человек, переведший Библию на украинский язык.

Иван Огиенко был одним из видных деятелей сфер культуры, науки и духовности времен УНР. Он был министром сначала образования, а впоследствии – культов (или исповеданий) нескольких украинских правительств в 1917 – 1920-х годах. Приложил значительные усилия для украинизации школьного и высшего образования, был профессором кафедры истории украинской культуры Киевского украинского государственного университета, отстаивал право Украины иметь собственную церковь. В 1920 году эмигрировал. В 1940-м пострижен в монахи, а в 1944-м произведен в сан митрополита. С 1946 жил в Канаде, где его избрали предстоятелем Украинской греко-православной церкви в Канаде и митрополитом Виннипегским. В 1960 году по его инициативе в Виннипеге состоялось объединение трех украинских православных церквей — Украинской греко-православной церкви Канады, Украинской православной церкви в США и Украинской православной церкви в экзиле. Почти 20 лет своей жизни Иван Огиенко посвятил переводу Библии на украинский язык.

Перевод Огиенко сделан с оригинальных древнееврейских и греческих текстов. Частично эту работу он начал издавать еще в 1930-х. А полностью перевод (включающий и неканонические книги) «Библии или книг св. Письма Ветхого и Нового Завета» вышел в Лондоне в 1962 году на 1529 страницах.

29 марта 1974 года в Китае обнаружили один из самых известных ныне археологических памятников — Терракотовую армию.

«Воинство» из боле чем 8000 скульптур расположено в провинции Шэньси в гробнице первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Скульптуры созданы в 210–209 годах до нашей эры. Воины выполнены в натуральном размере – от 175 до 200 см ростом. У них индивидуальные черты – уникальные лица, различная форма, прически и т.д. Нашли уникальную историческую достопримечательность местные фермеры. 29 марта 1974 года они рыли на месте старинного некрополя колодец и наткнулись на терракотовую скульптуру. Подобные фрагменты встречались в этих краях и раньше, так что археологи решили исследовать место подробнее. И в результате обнаружили самую большую из всех когда-либо найденных коллекций керамических скульптур. Сейчас над местом раскопок возвели музейный комплекс.

29 мартя 2004 года Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали полноправными членами НАТО.

29 марта 2022 года состоялись переговоры Украины и РФ в Турции. Украина готова была согласиться на внеблоковый статус и отложить вопрос возвращения Крыма – по крайней мере, на ближайшие 15 лет. В этот же день в минобороны РФ заявили об отводе войск с севера Украины — из-под Киева и Чернигова. Уже 2 апреля Минобороны Украины заявило об освобождении от врага Киевщины. А 6 апреля эти события получили название «жест доброй воли» – так их охарактеризовал спикер Путина Песков в интервью французскому телеканалу LC.

Также 29 марта 2022 года Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил о том, что предатели провели в город российских захватчиков. Стрельник назвал виновным в этом депутата от ОПЗЖ Анатолия Фомичевского. При этом бои в Изюме продолжались и после этого сообщения — город еще не оккупировали полностью.

Церковный праздник 29 марта

29 марта христиане чтят память мучеников Савина и Папы. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленном селе. Но его местонахождение открыл за две золотые монеты нищий, которому Савин прежде регулярно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савина схватили и после пыток утопили в Ниле.

Святой мученик Папа жил в Малой Азии во время царствования императора Максимиана. Папу судили и пытали за христианскую веру, вели на суд в сапогах с вбитыми внутрь острием гвоздями. Он умер привязанным к бесплодному дереву, которое начало плодоносить.

Народные приметы

Если 29 марта теплый день, то вся весна будет теплой.

Много ручьев разлилось – к дождливому лету.

Что нельзя делать 29 марта

Нельзя ссориться и скандалить.

Нельзя давать деньги взаймы.

Не следует в этот день выбрасывать мусор.

Нельзя носить тяжелое.