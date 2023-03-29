Сьогодні 29 березня: яке свято та день в історії

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський, 1917-го створено Український військовий клуб імені Павла Полуботка. 2022-го завершилися переговори України та РФ у Туреччині, одночасно армія РФ розпочала перший “жест доброї волі” – втечу з півночі України.

Свята та пам’ятні дати 29 березня

29 березня державних та професійних свят в Україні немає. Також не відзначають значних світових подій.

29 березня в історії

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський.

Він та його старший брат Олексій походили із родини українського козака Григорія Розума та досягли дуже високого становища в Російській імперії. Своїм успіхом Кирило завдячував старшому братові. Той познайомився з майбутньою російською імператрицею Єлизаветою І ще за життя її батька Петра І. Олексій мав чудовий голос і співав у придворній капелі. Він став фаворитом імператриці (а за даними, які історики ставлять під сумнів, – був таємним чоловіком Єлизавети). Розумовський брав участь у перевороті, завдяки якому дочка Петра прийшла до влади. Зайнявши високе становище при дворі, він допоміг молодшому братові спочатку здобути європейську освіту, потім – стати у 18 років президентом Російської Академії наук.

1746-го Кирило одружився з родичкою імператриці Катериною Наришкіною, отримавши великий посаг: кілька десятків тисяч селян-кріпаків, села та нерухомість у Петербурзі й Москві. А 1747 року імператриця, пішовши назустріч проханням козацької старшини та вмовлянням Олексія Розумовського, відновила в Україні гетьманство. Умовою було обрання гетьманом “кого треба” – тобто Кирила Розумовського. Тож у 1750 році його “обрали” гетьманом на козацькій раді в Глухові. Своєю резиденцією гетьман обрав Батурин, збудувавши там розкішний палац. Загалом поводився він не як голова козацтва, а як російський боярин. Проте несподівано для Петербурга Розумовський почав самовільно розширювати автономію Гетьманщини, проводити реформи, без дозволу “згори” призначати козацьких полковників, навіть налагоджувати міжнародні зв’язки. Ця перспективна діяльність Розумовського була жорстко припинена наступною російською імператрицею Катериною ІІ – вона ліквідувала гетьманство у 1764 році. Кирило Розумовський після цього виїхав за кордон і багато років не міг отримати дозволу імператриці на своє повернення. Лише 1794 року він повернувся до Батурина, де й помер у 1803-му.

29 березня 1848 року на максимальний за часи спостережень термін “зупинився” Ніагарський водоспад.

Через сильні морози воду скувало льодом більш ніж на 30 годин. Користуючись такою можливістю, найвідчайдушніші спустилися до спорожнілого підніжжя водоспаду, де знайшли старовинну зброю та навіть індіанські томагавки. Також там знайшлися реліктові стовбури сосен, які підняли та згодом виготовили з них меблі для продажу туристам. Поки одні підприємливі громадяни ризикували життям під водоспадом, що тимчасово застиг, інші встановили на льоду зверху дерев’яні будки та годували (звичайно, не безкоштовно) туристів, які приїхали побачити замерзле диво. Пізніше рекордні морози сковували водоспад ще принаймні тричі – у 1912, 2014 та 2021 роках.

29 березня 1917 року можна вважати днем, коли почали формувати армію УНР. Цього дня було створено Український військовий клуб імені Павла Полуботка та Український військовий організаційний комітет.

Рішення з цього приводу ухвалили на установчих зборах Української військової ради. Одним із ідейних натхненників процесу став Микола Міхновський. Він був тоді поручиком, служив адвокатом при Київському окружному військовому суді. Перше підготовче віче київського гарнізону Міхновський та його однодумці скликали 19 березня. 22 березня відбулася нарада гарнізонних старшин та солдатів, які проголосили себе Організаційним комітетом з формування української армії (Тимчасовою українською військовою радою). Збори цієї ради 29 березня і вирішили створити Український військовий клуб, який мав відповідати за ідеологічну складову українського національного руху в російській армії. Очолив клуб Микола Міхновський. Також на цих зборах створили Український військовий організаційний комітет, що мав формувати українські військові частини.

29 березня 1933 року в New York Evening Post та низці видань вийшов пресреліз авторства журналіста Ґарета Джонса, присвячений Голодомору в Україні.

Джонс кілька разів приїжджав до Радянського Союзу. В останню поїздку, у березні 1933-го, він знехтував попередженням посольства та забороною ОДПУ на в’їзд іноземним журналістам до України. Він нелегально відвідав Україну та засвідчив, що люди помирають з голоду. “Я пройшов через безліч сіл та дванадцять колгоспів. Усюди я чув плач: “У нас немає хліба. Ми помираємо!” Пресреліз Джонса передрукувала значна кількість видань. Проте офіційна влада СРСР, звичайно, спростовувала цю інформацію та навіть нацькувала на Джонса його колег. Іноземним журналістам, які не хотіли втратити можливість працювати в СРСР, поставили умову: або спростовуєте те, що написав Джонс, або забираєтесь геть. Тож надалі в іноземних ЗМІ вийшла низка матеріалів, автори яких називали свого колегу брехуном.

29 березня 1972 року в Канаді помер професор та митрополит Іван Огієнко (Іларіон) – людина, яка переклала Біблію українською мовою.

Іван Огієнко був одним із видатних діячів сфер культури, освіти та духовності часів УНР. Він був міністром спочатку освіти, а згодом – культів (або сповідань) кількох українських урядів у 1917 – 1920-х роках. Доклав значних зусиль для українізації шкільної та вищої освіти, був професором кафедри історії української культури Київського українського державного університету, відстоював право України мати власну церкву. 1920 року емігрував. 1940-го пострижений у ченці, а 1944-го рукоположений у сан митрополита. З 1946 жив у Канаді, де його обрали предстоятелем Української греко-православної церкви в Канаді та митрополитом Вінніпезьким. 1960 року за його ініціативою у Вінніпезі відбулося об’єднання трьох українських православних церков – Української греко-православної церкви Канади, Української православної церкви в США та Української православної церкви в екзилі. Майже 20 років свого життя Іван Огієнко присвятив перекладу Біблії українською мовою.

Переклад Огієнка зроблено з оригінальних давньоєврейських та грецьких текстів. Частково цю роботу він почав видавати ще 1930-х. А повністю переклад (що включає й неканонічні книги) “Біблії або книг св. Письма старого і Нового Заповіту” вийшов у Лондоні 1962 року на 1529 сторінках.

29 березня 1974 року в Китаї виявили одну з найвідоміших нині археологічних пам’яток – Теракотову армію.

“Воїнство” з понад 8000 скульптур розташоване в провінції Шеньсі біля гробниці першого імператора об’єднаного Китаю Цінь Ши Хуан-ді. Скульптури створено у 210–209 роках до нашої ери. Воїни виконані в натуральному розмірі – від 175 до 200 см на зріст. Вони мають індивідуальні риси – унікальні обличчя, різна форма, зачіски тощо. Знайшли унікальну історичну пам’ятку місцеві фермери. 29 березня 1974 року вони рили на місці старовинного некрополя колодязь і натрапили на теракотову скульптуру. Подібні фрагменти зустрічалися в цих краях і раніше, тож археологи вирішили дослідити місце докладніше. І в результаті виявили найбільшу з усіх будь-коли знайдених колекцій керамічних скульптур. Наразі над місцем розкопок звели музейний комплекс.

29 березня 2004 року Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія стали повноправними членами НАТО.

29 березня 2022 року відбулися переговори України та РФ у Туреччині. Україна готова була погодитися на позаблоковий статус та відкласти питання повернення Криму – принаймні на найближчі 15 років. Цього ж дня у міноборони РФ заявили про відведення військ з півночі України – з-під Києва та Чернігова. Уже 2 квітня Міноборони України заявило про звільнення від ворога Київщини. А 6 квітня ці події отримали назву “жест доброї волі” – так їх охарактеризував речник Путіна Пєсков у інтерв’ю французькому телеканалу LC.

Також 29 березня 2022 року Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив про те, що зрадники провели до міста російських загарбників. Стрельник назвав винним у цьому депутата від ОПЗЖ Анатолія Фомічевського. При цьому бої в Ізюмі тривали й після цього повідомлення. Місто ще не окупували повністю.

Церковне свято 29 березня

29 березня християни вшановують пам’ять мучеників Савина та Папи. Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Гермополя. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані Савин разом зі своїми однодумцями сховався у віддаленому селі. Але його місцезнаходження відкрив за дві золоті монети жебрак, якому Савин перед тим регулярно допомагав грошима та годував. Разом із шістьма іншими християнами Савина схопили й після тортур утопили в Нілі.

Святий мученик Папа жив у Малій Азії під час царювання імператора Максиміана. Папу судили та катували за християнську віру, вели на суд у чоботях із вбитими всередину вістрям цвяхами. Він помер прив’язаним до безплідного дерева, яке почало плодоносити.

Народні прикмети

Якщо 29 березня теплий день, то вся весна буде теплою.

Багато струмків розлилося – до дощового літа.

Що не можна робити 29 березня

Не можна сваритися та скандалити.

Не можна давати гроші в борг.

Не слід цього дня викидати сміття.

Не можна носити важке.