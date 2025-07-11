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Новини Харкова – головне 11 липня: удар БпЛА, постраждав будинок і медустанова

Події 07:10   11.07.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 11 липня: удар БпЛА, постраждав будинок і медустанова Фото: Anton Petrus

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують

Про те, що армія РФ обстріляла пологовий будинок у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

“Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад“, – уточнив міський голова.

За даними Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок атаки немає.

06:20

БпЛА вдарили по Харкову та Чугуєву 11 липня

Російські “шахеди” вночі 11 липня атакували Чугуїв, а вранці – Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа.

Чугуїв уночі атакували сім безпілотників. Внаслідок одного з ударів пошкоджені приватні будинки та медичний заклад. Ще шість БпЛА влучили по промисловому підприємству. Відомо про постраждалу 65-річну жінку.

Інформація оновлюється тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".