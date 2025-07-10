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Новини Харкова — головне 10 липня: як минула ніч

Україна 07:06   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 10 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Вночі Харківщину атакували безпілотники, була загроза застосування балістики

Тривога на Харківщині пролунала о 21:55  – у центральній частині регіону Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі БпЛА.

О 22:40 додалася ще й активність російської авіації на північному сході.

“Шахеди” продовжували атакувати регіон до 03:35, після чого в Харкові та області пролунав відбій тривоги. Вже під ранок, о 05:41, її відновили – за даними моніторингових ТГ-каналів, виникла загроза пуску балістики з Курська. Станом на 07:05 тривога все ще актуальна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".