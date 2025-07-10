Як ворог використовує спеку на Харківщині, розповів Синєгубов (відео)

Спекотна погода в Харківській області триває. І цим вирішила скористатися армія РФ, констатує голова ХОВА Олег Синєгубов. Зокрема, росіяни б’ють по лісах.

«У нас вирують в області пожежі. Підрозділи ДСНС задіяні в посиленому режимі. Ми маємо близько п’яти пожеж площею понад 130 га лісових насаджень. Крім того, ми зафіксували те, що ворог прицільно б’є по полях, сільськогосподарських угіддях і намагається знищити врожай. Це і по Куп’янському, і по Ізюмському районах», – зазначив Синєгубов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також розповів про ситуацію з евакуацією в регіоні.

«325 населених пунктів під статусом евакуації. Частина з них – вже без населення. Це перетворилося на зону активних бойових дій – «сіру зону». В основному, це Куп’янський напрямок», – уточнив голова ХОВА.

Він додав, що 99% евакуйованих жителів бажають залишитися або в Харкові, або у населених пунктах області.