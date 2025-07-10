Как враг использует жару на Харьковщине, рассказал Синегубов (видео)
Жаркая погода в Харьковской области продолжается. И этим решила воспользоваться армия РФ, констатирует глава ХОВА Олег Синегубов. В частности, россияне бьют по лесам.
«У нас бушуют в области пожары. Подразделения ГСЧС задействованы в усиленном режиме. У нас около пяти пожаров площадью более 130 га лесных насаждений. Кроме того, мы зафиксировали то, что враг прицельно бьет по полям, сельскохозяйственным угодьям и пытается уничтожить урожай. Это и по Купянскому, и по Изюмскому районам», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также рассказал о ситуации с эвакуацией в регионе.
«325 населённых пунктов под статусом эвакуации. Часть из них – уже без населения. Это превратилось в зону активных боевых действий – «серую зону». В основном это Купянское направление», — уточнил глава ХОВА.
Он добавил, что 99% эвакуированных жителей желают остаться либо в Харькове, либо в населенных пунктах области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, лесные пожары, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жаркая погода в Харьковской области продолжается. И этим решила воспользоваться армия РФ, констатирует глава ХОВА Олег Синегубов. В частности, россияне бьют по лесам.".