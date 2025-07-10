Как враг использует жару на Харьковщине, рассказал Синегубов (видео)

Жаркая погода в Харьковской области продолжается. И этим решила воспользоваться армия РФ, констатирует глава ХОВА Олег Синегубов. В частности, россияне бьют по лесам.

«У нас бушуют в области пожары. Подразделения ГСЧС задействованы в усиленном режиме. У нас около пяти пожаров площадью более 130 га лесных насаждений. Кроме того, мы зафиксировали то, что враг прицельно бьет по полям, сельскохозяйственным угодьям и пытается уничтожить урожай. Это и по Купянскому, и по Изюмскому районам», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также рассказал о ситуации с эвакуацией в регионе.

«325 населённых пунктов под статусом эвакуации. Часть из них – уже без населения. Это превратилось в зону активных боевых действий – «серую зону». В основном это Купянское направление», — уточнил глава ХОВА.

Он добавил, что 99% эвакуированных жителей желают остаться либо в Харькове, либо в населенных пунктах области.