Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харьков  +35°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)

Общество 13:17   10.07.2025
Виктория Яковенко
Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По состоянию на 12:00 10 июля на Харьковщине продолжаются три лесных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, 🔹 в Боровском лесничестве недалеко от села Подлиман горит лесная подстилка на площади более 62 га. На месте работают 79 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС, а также три единицы техники и 10 работников лесхоза.

🔹 В Петровском лесничестве недалеко от села Руднево горит хвойная подстилка на площади 30 га. К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя, 10 единиц техники ГСЧС, семь работников и две единицы техники лесного хозяйства.

🔹 В Староверовском лесничестве недалеко от села Николаевка горит лес на площади 15 га и кустарники на площади 20 га. С огнем борются 30 спасателя и семь единиц техники ГСЧС, а также три работника и три единицы техники лесного хозяйства.

лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, из-за жары в Харьковской области запретили посещать леса. В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также: Четыре пожара в лесах пытаются потушить в ГСЧС: за сутки почти 70 возгораний

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
09.07.2025, 15:37
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Новости Харькова — главное 10 июля: продвижение РФ, лесные пожары
Новости Харькова — главное 10 июля: продвижение РФ, лесные пожары
10.07.2025, 13:21
Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура
Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура
10.07.2025, 12:13
Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State
Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State
10.07.2025, 09:57
Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)
Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)
10.07.2025, 13:17

Новости по теме:

19:56
Сколько людей утонуло на Харьковщине этим летом — данные «экстренки»
18:07
Мужчина подорвался на Харьковщине — его доставили в больницу
16:16
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие (видео, фото)
16:01
Мужчины хотели порыбачить под Харьковом, но подорвались и уехали в больницу
13:37
Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)

Вы читали новость: «Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:00 10 июля на Харьковщине продолжаются три лесных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".