Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)
По состоянию на 12:00 10 июля на Харьковщине продолжаются три лесных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В частности, 🔹 в Боровском лесничестве недалеко от села Подлиман горит лесная подстилка на площади более 62 га. На месте работают 79 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС, а также три единицы техники и 10 работников лесхоза.
🔹 В Петровском лесничестве недалеко от села Руднево горит хвойная подстилка на площади 30 га. К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя, 10 единиц техники ГСЧС, семь работников и две единицы техники лесного хозяйства.
🔹 В Староверовском лесничестве недалеко от села Николаевка горит лес на площади 15 га и кустарники на площади 20 га. С огнем борются 30 спасателя и семь единиц техники ГСЧС, а также три работника и три единицы техники лесного хозяйства.
Напомним, из-за жары в Харьковской области запретили посещать леса. В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лесные пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:00 10 июля на Харьковщине продолжаются три лесных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".