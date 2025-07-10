Горят леса на Харьковщина: какая ситуация днем 10 июля (фото)

По состоянию на 12:00 10 июля на Харьковщине продолжаются три лесных пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, 🔹 в Боровском лесничестве недалеко от села Подлиман горит лесная подстилка на площади более 62 га. На месте работают 79 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС, а также три единицы техники и 10 работников лесхоза.

🔹 В Петровском лесничестве недалеко от села Руднево горит хвойная подстилка на площади 30 га. К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя, 10 единиц техники ГСЧС, семь работников и две единицы техники лесного хозяйства.

🔹 В Староверовском лесничестве недалеко от села Николаевка горит лес на площади 15 га и кустарники на площади 20 га. С огнем борются 30 спасателя и семь единиц техники ГСЧС, а также три работника и три единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, из-за жары в Харьковской области запретили посещать леса. В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.