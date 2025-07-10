Четыре пожара в лесах пытаются потушить в ГСЧС: за сутки почти 70 возгораний
В облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области пишут, что в течение суток в регионе возникло 68 пожаров, пять из них – в результате российских ударов.
Днем горело в Чугуевском районе в поселке Печенеги. В результате двух «прилетов» ракет загорелись семь домов и трава, есть пострадавший.
«Ночью в результате ударов БпЛА произошли 2 пожара на территории Великобурлукской громады Купянского района. В пос. Великий Бурлук на территории автопредприятия горело нежилое здание на площади 100 м кв., а в с. Лебедевка частный двухэтажный дом на площади 300 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.
Также спасатели ликвидировали 55 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 50 гектаров. Еще четыре возгорания сотрудники ГСЧС все еще пытаются потушить.
Самые масштабные пожары произошли:
– в Боровском лесничестве Изюмского района горит лесная подстилка на площади 57 га. К ликвидации пожара привлечено 73 спасателя и 17 единиц техники ГСЧС;
– в Петровском лесничестве Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 30 га. К ликвидации пожара привлечены 38 спасателей, 8 единиц техники ГСЧС, а также пожарный модуль лесного хозяйства;
– в Староверовском лесничестве Берестинского района горит лес на площади 9 га и кустарники на площади 12 га. К ликвидации пожара привлечены 33 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС;
Произошло 5 пожаров на хлебных полях: в с. Языково Изюмского района горело поле ячменя площадью 0,5 га:
–в с. Тарановка Чугуевского района — поле пшеницы 22,3 га;
– в с. Садовое Лозовского района — поле ячменя 2 га;
– в с. Садовод Купянского района — пшеница на площади 4 га;
– в с. Ляшевка Берестинского района — пшеница на площади 500 м кв.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, лесные пожары, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области пишут, что в течение суток в регионе возникло 68 пожаров, пять из них – в результате российских ударов.".