Рекордная жара в Харькове: что советуют медики и полиция
Жара только началась — и уже бьет рекорды, а на ближайшие дни в прогнозах — только повышение температуры вплоть до +38°.
В таких условиях необходимо помнить о безопасности и здоровье. Основные правила перечислили патрульные полицейские Харьковщины и Министерство здравоохранения. В Минздраве напомнили: в жару необходимо пить чистую воду, носить легкую одежду, стараться не находиться на улице с 11:00 до 16:00, охлаждать помещения, но оставаться осторожными с кондиционерами.
Патрульные полицейские Харьковщины тем временем обратились к водителям.
«Призываем водителей быть особенно внимательными и позаботиться о своей безопасности на дороге. Высокая температура влияет на самочувствие – в жару быстрее наступает усталость, снижается концентрация и замедляется реакция. Планируйте поездки в менее жаркие часы суток, по возможности совершайте остановки для отдыха. Не забывайте о воде – постоянно поддерживайте водный баланс. Даже легкое обезвоживание может вызвать головокружение, головные боли и снижение внимания, что особенно опасно за рулем. Проветривайте салон перед поездкой – не садитесь в раскаленное авто. Во избежание теплового удара включите кондиционер или откройте окна. Проверьте техническое состояние авто – жара влияет на работу тормозной системы, давление в шинах и охлаждение двигателя. Убедитесь, что уровень жидкости в системе охлаждения достаточный, а кондиционер работает исправно. меньшайте скорость и увеличивайте дистанцию – асфальт в жару может стать скользким, а усталость водителя растет. Безопасная дистанция даст вам больше времени на реакцию», — предупредила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Важно не оставлять в автомобилях детей или животных — даже за несколько минут. Температура в салоне растет мгновенно.
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Медики обратили внимание, когда стоит заподозрить, что у вас — тепловой удар. О нем могут свидетельствовать следующие симптомы:
🔸спутанность сознания, дезориентация;
🔸 тошнота и рвота;
🔸 сильная головная боль;
🔸 учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;
🔸 покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
🔸 кратковременная потеря сознания;
🔸 повышение температуры тела;
🔸 усталость.
Если вы подозреваете, что у вас или кого-то из родных тепловой удар, нужно звонить в «скорую» по телефону 103 — там проконсультируют и при необходимости пришлют бригаду экстренки. Также сразу необходимо перебазировать пострадавшего в наиболее прохладное помещение.
«Начните охлаждать пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела. Если пострадавший человек в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями. Если он рвет — положите его на бок. Следите за состоянием человека: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи», — рекомендуют в Министерстве здравоохранения.
Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 19:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жара только началась — и уже бьет рекорды, а на ближайшие дни в прогнозах — только повышение температуры вплоть до +38°".