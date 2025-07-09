Рекордна спека в Харкові: що радять медики та поліція

Спека тільки почалася – і вже б’є рекорди, а найближчими днями в прогнозах – лише підвищення температури аж до +38°.

У таких умовах необхідно пам’ятати про безпеку та здоров’я. Основні правила перерахували патрульні поліціянти Харківщини та Міністерство охорони здоров’я. У МОЗ нагадали: у спеку необхідно пити чисту воду, носити легкий одяг, намагатися не перебувати на вулиці з 11:00 до 16:00, охолоджувати приміщення, але бути обережними з кондиціонерами.

Тим часом патрульні поліціянти Харківщини звернулися до водіїв.

“Закликаємо водіїв бути особливо уважними та подбати про свою безпеку на дорозі. Висока температура впливає на самопочуття — у спеку швидше настає втома, знижується концентрація та сповільнюється реакція. Плануйте поїздки у менш спекотні години доби, за можливості робіть зупинки для відпочинку. Не забувайте про воду — постійно підтримуйте водний баланс. Навіть легке зневоднення може викликати запаморочення, головний біль і зниження уваги, що особливо небезпечно за кермом. Провітрюйте салон перед поїздкою — не сідайте в розпечене авто. Увімкніть кондиціонер або відчиніть вікна, щоб уникнути теплового удару. Перевірте технічний стан авто — спека впливає на роботу гальмівної системи, тиск у шинах і охолодження двигуна. Переконайтеся, що рівень рідини в системі охолодження достатній, а кондиціонер працює справно. Зменшуйте швидкість та збільшуйте дистанцію — асфальт у спеку може стати слизьким, а утомленість водія зростає. Безпечна дистанція дасть вам більше часу на реакцію”, – попередила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Важливо не залишати в автомобілях дітей чи тварин навіть на кілька хвилин. Температура в салоні зростає миттєво.

Медики звернули увагу, коли варто запідозрити, що у вас – тепловий удар. Про нього можуть свідчити такі симптоми:

сплутаність свідомості, дезорієнтація,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

прискорене серцебиття, утруднене дихання,

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

короткочасна втрата свідомості,

підвищення температури тіла,

втома.

Якщо ви підозрюєте, що у вас чи когось із рідних – тепловий удар, потрібно дзвонити в “швидку” за телефоном 103 – там проконсультують і за необхідності надішлють бригаду екстренки. Також одразу необхідно перебазувати постраждалого до найбільш прохолодного приміщення.

“Почніть охолоджувати постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла. Якщо постраждала людина при тямі, давайте їй пити воду, але невеликими порціями. Якщо вона блює — покладіть її на бік. Стежте за станом людини: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги”, – рекомендують у Міністерстві охорони здоров’я.

Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси. “Харківзеленбуд” звернувся до містян із проханням не ходити по газонах. Це дозволить ослабленій спекою траві краще відновлюватись. Самі ж зеленбудівці планують більше поливати, зменшити частоту косіння та дозволити траві стати вищою, щоб утримати вологу та створити природний захист для ґрунту.