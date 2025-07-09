Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина

Через спеку в Харкові найближчим часом комунальники інтенсивно поливатимуть газони та квітники, пишуть у КП “Харківзеленбуд”.

Крім того, скоротять і частоту скошування трави.

“Це рішення продиктоване розумінням потреб рослин у період високих температур. Зменшення частоти косіння дозволить траві стати вищою, що створить природний захист для ґрунту та затримає вологу. Озеленювачі в усіх районах міста зосередяться на достатньому поливі рослин, особливо в ранкові та вечірні години, коли сонце найменш активне”, – зазначили комунальники.

Так зелені зони краще вбиратимуть вологу. Крім того, вдасться скоротити і рівень стресу в рослин у період спеки.

“Принагідно в «Харківзеленбуді» просять містян утриматися від пересування по газонах та трав’яних покриттях у спекотні години. Це дозволить послабленим газонам краще відновлюватися та легше переносити високі температури”, – акцентували в КП.