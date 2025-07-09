Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Из-за жары в Харькове в ближайшее время коммунальщики будут интенсивно поливать газоны и цветники, пишут в КП «Харьковзеленстрой».
Кроме того, сократят и частоту скашивания травы.
«Это решение продиктовано пониманием потребностей растений в период высоких температур. Уменьшение частоты кошения позволит траве стать выше, что создаст естественную защиту для почвы и задержит влагу. Озеленители во всех районах города сосредоточатся на достаточном поливе растений, особенно в утренние и вечерние часы, когда солнце менее активно», – уточнили коммунальщики.
Так зеленые зоны будут лучше впитывать влагу. Кроме того, удастся сократить и уровень стресса у растений в период жары.
«В «Харьковзеленстрое» просят горожан воздержаться от передвижения по газонам и травяным покрытиям в жаркие часы. Это позволит ослабленным газонам лучше восстанавливаться и легче переносить высокие температуры», – акцентировали в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газоны, коммунальщики, КП;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары в Харькове в ближайшее время коммунальщики будут интенсивно поливать газоны и цветники, пишут в КП «Харьковзеленстрой».".