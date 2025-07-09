Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина

Из-за жары в Харькове в ближайшее время коммунальщики будут интенсивно поливать газоны и цветники, пишут в КП «Харьковзеленстрой».

Кроме того, сократят и частоту скашивания травы.

«Это решение продиктовано пониманием потребностей растений в период высоких температур. Уменьшение частоты кошения позволит траве стать выше, что создаст естественную защиту для почвы и задержит влагу. Озеленители во всех районах города сосредоточатся на достаточном поливе растений, особенно в утренние и вечерние часы, когда солнце менее активно», – уточнили коммунальщики.

Так зеленые зоны будут лучше впитывать влагу. Кроме того, удастся сократить и уровень стресса у растений в период жары.

«В «Харьковзеленстрое» просят горожан воздержаться от передвижения по газонам и травяным покрытиям в жаркие часы. Это позволит ослабленным газонам лучше восстанавливаться и легче переносить высокие температуры», – акцентировали в КП.