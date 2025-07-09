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Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина

Общество 11:15   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Из-за жары в Харькове в ближайшее время коммунальщики будут интенсивно поливать газоны и цветники, пишут в КП «Харьковзеленстрой».

Кроме того, сократят и частоту скашивания травы.

«Это решение продиктовано пониманием потребностей растений в период высоких температур. Уменьшение частоты кошения позволит траве стать выше, что создаст естественную защиту для почвы и задержит влагу. Озеленители во всех районах города сосредоточатся на достаточном поливе растений, особенно в утренние и вечерние часы, когда солнце менее активно», – уточнили коммунальщики.

Полив газонов в Харькове
Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Так зеленые зоны будут лучше впитывать влагу. Кроме того, удастся сократить и уровень стресса у растений в период жары.

«В «Харьковзеленстрое» просят горожан воздержаться от передвижения по газонам и травяным покрытиям в жаркие часы. Это позволит ослабленным газонам лучше восстанавливаться и легче переносить высокие температуры», – акцентировали в КП.

Полив газонов в Харькове
Фото: КП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары в Харькове в ближайшее время коммунальщики будут интенсивно поливать газоны и цветники, пишут в КП «Харьковзеленстрой».".