В Харькове изменят список бурьянов: что это даст
В городе и огороде бурьяны — это не одно и то же, убеждает коммунальщиков в Харькове биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус. Подробностями он поделился в интервью МГ «Объектив».
Бенгус является сторонником газонов из разнотравья в городе, а также выступает против покоса всей травы в городе «под ноль». Объясняет, что такой подход, который практикуют в Харькове, часто ведет к опустыниванию и размножению аллергенной амброзии. Также приводит в пример европейские города.
«В странах Европы часто вместо злаковых газонов используют разнообразие цветущих трав. И это очень любопытно, это наше будущее. Нам нужно привыкнуть, что газон может быть не только ровно-зеленым ковром, а что может быть красивым даже если он разной высоты, даже если на нем растут чертополохи. Это должно стать нормой, а не нарушением. Потому что ровный газон с точки зрения биологов это монокультура, один-два вида злаков. Где нет ни пчел, ни бабочек, ни других насекомых, жучков, паучков. Для природы важно биоразнообразие, это главная экологическая ценность и залог постоянного существования лесов и лугов», — объясняет Бенгус.
Чтобы создать такие газоны, во-первых, необходимо «подсеивать» многолетние растения: васильки, шалфей, люцерну, клевер и т.д.
«Это разнообразные луговые и степные травы, красиво цветущие, дающие нектар сотням видов насекомых и других животных, но у них есть недостаток – разная высота. У нас возле дома, кстати, были замечательные заросли окопника с синими цветками, возле которых всегда гудели шмели и пчелы – их скосили. Потому что исполнительный директор кооператива получил предписание срочно «скосить высокие сорняки», — поделился биолог.
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Не признавать все подряд бурьянами и не косить — это как раз второе необходимое условие.
«Это один из пунктов, который мы хотим вписать в правила ухода за растениями в городе. Что сорняками мы будем считать не те растения, которые считаются таковыми на огороде, сенокосе, или пастбище. А растения, которые вредят людям: амброзия, циклахена, марь и лебеда– вызывают аллергию, их необходимо уничтожать. Также нужно косить там, где широкие растения мешают проходу. У дорожки, чтобы побеги крупных растений не клонились на асфальт. А чуть дальше от дорожки пусть растут маки, васильки и другие цветущие растения, даже колючие», — убеждает специалист.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе и огороде бурьяны — это не одно и то же, убеждает коммунальщиков в Харькове биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус ".