Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)

Общество 14:20   08.10.2025
Виктория Яковенко
Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Из клумб и вазонов в саду Шевченко в Харькове перед зимой коммунальщики убирают однолетние растения (колеус, аспарагус, хлорофитум, традесканция, герань).

Как объяснили в СКП «Харьковзеленстрой», это необходимая мера, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней, которые могут зимовать в отмершей растительной массе.

«Выкопанные цветы, которые не способны перезимовать в открытом грунте, мы храним в теплицах. Там растения не только сохраняются, но размножаются черенкованием. Таким образом, весной у предприятия будут готовые саженцы, адаптированные для высадки в цветники», — отметили коммунальщики.

Сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Сад Шевченко готовят к зиме
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, защищать растения от морозов начали и в Центральном парке Харькова. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.

Читайте также: В субботу Основянский район останется без света – причина

Автор: Виктория Яковенко
