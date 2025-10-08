Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)
Из клумб и вазонов в саду Шевченко в Харькове перед зимой коммунальщики убирают однолетние растения (колеус, аспарагус, хлорофитум, традесканция, герань).
Как объяснили в СКП «Харьковзеленстрой», это необходимая мера, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней, которые могут зимовать в отмершей растительной массе.
«Выкопанные цветы, которые не способны перезимовать в открытом грунте, мы храним в теплицах. Там растения не только сохраняются, но размножаются черенкованием. Таким образом, весной у предприятия будут готовые саженцы, адаптированные для высадки в цветники», — отметили коммунальщики.
Напомним, защищать растения от морозов начали и в Центральном парке Харькова. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.
