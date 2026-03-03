СНБО с участием Харькова: что обсуждали в столице, рассказал президент
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о темах, которые были в фокусе внимания 3 марта на заседании СНБО, прошедшем при участии руководства всех регионов и крупнейших городов Украины.
«Были все наши регионы, крупнейшие города. По каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика на следующую зиму, — сказал Зеленский. — Фактически для всех регионов сейчас одна общая задача. На следующую зиму, а также на ближайшее время. Весной россияне не собираются сокращать количество и цинизм ударов. Они также готовятся бить по критической инфраструктуре. Конечно, мы прошли эту зиму. Некоторые громады и часть наших городов смогли добиться больших результатов в защите, в поддержке людей. Некоторые совсем не справились, как это мы видели. Сейчас нужно взять весь лучший опыт из регионов».
Президент отметил, что военные и украинская дипломатия получили задачи подготовиться к ударам в ближайшее время и на следующую зиму — так, чтобы не повторилась катастрофа, которую страна пережила прошешей зимой. Есть задачи, касающиеся ПВО и строительства защитных сооружений.
«Альтернативы генерации и теплоснабжению, дополнительные источники энергии, реальная защита, учитывая силу всех угроз, все это должно быть», — сказал Зеленский.
