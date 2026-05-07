Россия довоевалась до того, что их главный парад зависит от нас — Зеленский

Россия ответила на наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально… Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно завершить эту войну. Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать.