Россия довоевалась до того, что их главный парад зависит от нас — Зеленский

Мир 15:13   07.05.2026
Владимир Зеленский
президент Украины
Россия довоевалась до того, что их главный парад зависит от нас — Зеленский Скриншот

Россия ответила на наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально… Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно завершить эту войну. Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город — последствия
07.05.2026, 14:20
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
07.05.2026, 14:55
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026, 12:21
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
«Только за утро в Харькове повреждено более 50 домов» — Терехов (видео)
07.05.2026, 12:59
На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС
07.05.2026, 15:21

07.05.2026
  Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 15:13;

