Россия довоевалась до того, что их главный парад зависит от нас — Зеленский
Россия ответила на наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально… Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно завершить эту войну. Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать.
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 15:13;