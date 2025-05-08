Парад страха и секта «Можем повторить» — Зеленский о параде Путина на 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая показал Путина и парад на Красной площади в Москве.
Президент Украины наглядно продемонстрировал разницу между Украиной и РФ: жизнь и обычных мирных людей в центре Киева и марширующие колонны на Красной площади в Москве.
«Эту разницу Россия показывает каждое 9 мая. Разницу между жизнью на Майдане Незалежности и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые с высоты будут принимать это шествие. Секта под названием «Можем повторить». Вы повторили. Повторили все это зло. Украина увидела это. Весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Как будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм, словно он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава Богу, Украина вырвалась из всего этого, из этого болота», — прокомментировал Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Президент Украины подчеркнул: Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов, а более 8 млн украинцев погибли в этой борьбе.
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«Почти у каждой нашей семьи есть фото, хранит память о ком-то из своих. Прадед, бабушка или прабабушка, или как у меня дедушка. И те из нас, кто застал еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались — без романтики, без пафоса, вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: «Пусть не будет войны». И почти каждая украинская семья сегодня имеет героя, который боролся или борется с новым злом. Борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, наших людей, за нашу жизнь», — сказал Зеленский.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: 9 мая, день победы, Зеленский, парад, Путин;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая показал Путина и парад на Красной площади в Москве".