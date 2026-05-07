В ближайшие дни самыми страшными будут слухи — Денисенко

Общество 15:08   07.05.2026
Вадим Денисенко
экс-нардеп
В ближайшие дни самыми страшными будут слухи. Война вообще во многом является историей слухов. А в информационный век роль этих слухов максимально растет. Большинство из них будут лживыми, но люди хотят слышать то, что они хотят слышать. К сожалению, уровень страха в обществе будет увеличиваться и количество тех, кто вокруг вас будет истерить (тошнить) может резко возрасти. И эти люди, как те энергетические вампиры, будут сеять свой страх вокруг себя, потому что они нуждаются в поддержке своего страха. Массированные удары по Киеву и не только запланированы. И они состоятся безотносительно к тому, будет что-нибудь 9.05 или нет. Но за последние четыре года мы пережили сотни таких атак. Переживем и эту.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
В ближайшие дни самыми страшными будут слухи — Денисенко
