Найближчими днями найстрашнішими будуть чутки – Денисенко
Найближчими днями найстрашнішими будуть чутки. Війна взагалі, багато в чому, є історією чуток. А в інформаційний вік роль цих самих чуток максимально росте. Більшість з них будуть брехливими, але люди хочуть чути те, що вони хочуть чути. На жаль, рівень страху в суспільстві буде збільшуватися і кількість тих, хто навколо вас буде істерити (нудити) може різко зрости. І ці люди, як ті енергетичні вампіри, будуть сіяти свій страх навколо себе, бо вони потребують підтримки свого страху. Масовані удари по Києву і не тільки вже заплановані. І вони відбудуться безвідносно до того, буде щось 9.05 чи ні. Але за останні 4 роки ми пережили сотні таких атак. Переживемо і цю.
- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: 9 мая, денисенко, Київ, парад, ракетний удар, слухи;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 15:08;