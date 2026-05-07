Найближчими днями найстрашнішими будуть чутки – Денисенко

Найближчими днями найстрашнішими будуть чутки. Війна взагалі, багато в чому, є історією чуток. А в інформаційний вік роль цих самих чуток максимально росте. Більшість з них будуть брехливими, але люди хочуть чути те, що вони хочуть чути. На жаль, рівень страху в суспільстві буде збільшуватися і кількість тих, хто навколо вас буде істерити (нудити) може різко зрости. І ці люди, як ті енергетичні вампіри, будуть сіяти свій страх навколо себе, бо вони потребують підтримки свого страху. Масовані удари по Києву і не тільки вже заплановані. І вони відбудуться безвідносно до того, буде щось 9.05 чи ні. Але за останні 4 роки ми пережили сотні таких атак. Переживемо і цю.