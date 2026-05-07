Росія довоювалася до того, що їхній парад залежить від нас – Зеленський

Політика 15:13   07.05.2026
Володимир Зеленський
президент України
Росія відповіла на нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально… Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії та знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС
Перемир'я немає, «істеричні спроби» РФ поблизу Куп'янська: ЗСУ про ситуацію
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
"Для мене це дуже неприємно": Портников висловився про Харків
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)
  Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 15:13;

