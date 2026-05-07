Росія довоювалася до того, що їхній парад залежить від нас – Зеленський

Росія відповіла на нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально… Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії та знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати.