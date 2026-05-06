“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
Український журналіст Віталій Портников в інтерв’ю на ютуб-каналі “Львів може більше” розповів про проблему в Харкові, яку він помітив, прогулюючись вулицями міста.
На його думку, в Харкові поменшало людей, якщо порівнювати з довоєнним періодом.
“Це все ж таки не ті харківські вулиці довоєнні. Це не львівські вулиці, це місто, в якому менше людей, ніж ти очікуєш їх побачити, згадуючи довоєнний період. І для мене це величезний біль. І для мене те, як Харків тепер з точки зору демографічної відрізняється від того ж Дніпра, для мене це дуже неприємно”, – сказав Портников.
“Рятує Харків”, упевнений журналіст, любов мешканців до свого міста. Він наголосив: люди у багатьох інших європейських країнах напевно вже давно поїхали, якби опинилися в умовах, у яких мешкають харків’яни.
Як вирішити демографічну проблему та захистити місто – питання важке. І знайти на нього відповідь – складно, додав Портников.
“Як Трамп не може знайти відповіді на питання, що йому зробити з Іраном, так я не знаю, як я би захистив Харків”, – сказав журналіст.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 11:00;