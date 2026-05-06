Live

“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків

Суспільство 11:00   06.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків Скриншот

Український журналіст Віталій Портников в інтерв’ю на ютуб-каналі “Львів може більше” розповів про проблему в Харкові, яку він помітив, прогулюючись вулицями міста.

На його думку, в Харкові поменшало людей, якщо порівнювати з довоєнним періодом.

“Це все ж таки не ті харківські вулиці довоєнні. Це не львівські вулиці, це місто, в якому менше людей, ніж ти очікуєш їх побачити, згадуючи довоєнний період. І для мене це величезний біль. І для мене те, як Харків тепер з точки зору демографічної відрізняється від того ж Дніпра, для мене це дуже неприємно”, – сказав Портников.

“Рятує Харків”, упевнений журналіст, любов мешканців до свого міста. Він наголосив: люди у багатьох інших європейських країнах напевно вже давно поїхали, якби опинилися в умовах, у яких мешкають харків’яни.

Як вирішити демографічну проблему та захистити місто – питання важке. І знайти на нього відповідь – складно, додав Портников.

“Як Трамп не може знайти відповіді на питання, що йому зробити з Іраном, так я не знаю, як я би захистив Харків”, – сказав журналіст.

Читайте також: Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідують: масштабні руйнування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
06.05.2026, 11:42
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
06.05.2026, 10:20
У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
06.05.2026, 09:38
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
Синєгубов: у передмісті Харкова через “прильоти” пошкоджені більше сотні домів
06.05.2026, 08:49
Новини Харкова — головне 6 травня: ранок у місті почався з вибухів
Новини Харкова — головне 6 травня: ранок у місті почався з вибухів
06.05.2026, 08:17

Новини за темою:

05.05.2026
Вісім разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00
30.04.2026
Тричі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
30.04.2026
“Зрозуміла, що я не зможу”: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹
29.04.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
28.04.2026
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 11:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Віталій Портников в інтерв’ю на ютуб-каналі “Львів може більше” розповів про проблему в Харкові, яку він помітив, прогулюючись вулицями міста.".