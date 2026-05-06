Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах

Уранці 6 травня мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакують Харків.

Доповнено о 07:05. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише про одну постраждалу через “приліт” у Новобаварському районі.

“Постраждала 48-річна жінка, у якої було діагностовано гостру реакцію на стрес. Внаслідок обстрілу постраждали три приватні будинки”, – додав Синєгубов.

06:50. За даними міського голови, «Шахед» вдарив по приватному сектору в Новобаварському районі. «Приліт» прийшовся по приватному будинку, на місці удару почалася пожежа.

“Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня“, – додав Терехов.

Одразу після цього міський голова написав про удар по Шевченківському району. Подробиць про удар поки немає.

Зазначимо, тривога в Харкові та області безперервно звучить з 01:52. Повітряні сили ЗСУ періодично повідомляють про БпЛА у бік міста. Були дані і про пуски КАБів. Згідно з повідомленнями українських захисників, переважно загрози обстрілів виникали для Харківщини, а також Запоріжжя.