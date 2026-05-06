Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах
Уранці 6 травня мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакують Харків.
Доповнено о 07:05. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише про одну постраждалу через “приліт” у Новобаварському районі.
“Постраждала 48-річна жінка, у якої було діагностовано гостру реакцію на стрес. Внаслідок обстрілу постраждали три приватні будинки”, – додав Синєгубов.
06:50. За даними міського голови, «Шахед» вдарив по приватному сектору в Новобаварському районі. «Приліт» прийшовся по приватному будинку, на місці удару почалася пожежа.
“Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня“, – додав Терехов.
Одразу після цього міський голова написав про удар по Шевченківському району. Подробиць про удар поки немає.
Зазначимо, тривога в Харкові та області безперервно звучить з 01:52. Повітряні сили ЗСУ періодично повідомляють про БпЛА у бік міста. Були дані і про пуски КАБів. Згідно з повідомленнями українських захисників, переважно загрози обстрілів виникали для Харківщини, а також Запоріжжя.
Читайте також: Вже 20 загиблих: РФ вдарила 5 травня по Запоріжжю, Краматорську, Дніпру
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків під ударом БпЛА: «прильоти» у двох районах», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 07:05;