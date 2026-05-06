Харьков под ударом БпЛА: «прилеты» в двух районах

Происшествия 07:05   06.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 6 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атакуют Харьков. 

Дополнено в 07:05. Начальник ХОВА Олег Синегубов пишет про одну пострадавшую из-за «прилета» в Новобаварском районе.

«Пострадала 48-летняя женщина, у которой была диагностирована острая реакция на стресс. В результате обстрела пострадали три частных дома», – добавил Синегубов.

06:40. По данным городского головы, «Шахед» ударил по частному сектору в Новобаварском районе. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте удара начался пожар. 

«Горит частный дом, в который произошло попадание, также повреждены соседские подворья (количество уточняется). Информация о пострадавших отсутствует», – добавил Терехов. 

Сразу же после этого городской голова написал об ударе по Шевченковскому району. Подробностей об ударе пока что нет.

Отметим, тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 01:52. Воздушные силы ВСУ периодически сообщают о БпЛА в сторону города. Были данные и о пусках КАБов. Исходя из сообщений украинских защитников, в основном, угрозы обстрелов возникали для Харьковщины, а также Запорожья.

