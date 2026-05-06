Новости Харькова — главное 6 мая: утро в городе началось со взрывов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:55
Утром 6 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атакуют Харьков
По данным городского головы, «Шахед» ударил по частному сектору в Новобаварском районе. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте удара начался пожар.
«Горит частный дом, в который произошло попадание, также повреждены соседские подворья (количество уточняется). Информация о пострадавших отсутствует», – добавил Терехов.
Сразу же после этого городской голова написал об ударе по Шевченковскому району. Подробностей об ударе пока что нет. Отметим, тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 01:52. Воздушные силы ВСУ периодически сообщают о БпЛА в сторону города. Были данные и о пусках КАБов. Исходя из сообщений украинских защитников, в основном, угрозы обстрелов возникали для Харьковщины, а также Запорожья.
Читайте также: Сегодня 6 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 6 мая: утро в городе началось со взрывов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 06:55;