Новости Харькова — главное 6 мая: утро в городе началось со взрывов

06:55

Утром 6 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атакуют Харьков

По данным городского головы, «Шахед» ударил по частному сектору в Новобаварском районе. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте удара начался пожар.

«Горит частный дом, в который произошло попадание, также повреждены соседские подворья (количество уточняется). Информация о пострадавших отсутствует», – добавил Терехов.

Сразу же после этого городской голова написал об ударе по Шевченковскому району. Подробностей об ударе пока что нет. Отметим, тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 01:52. Воздушные силы ВСУ периодически сообщают о БпЛА в сторону города. Были данные и о пусках КАБов. Исходя из сообщений украинских защитников, в основном, угрозы обстрелов возникали для Харьковщины, а также Запорожья.