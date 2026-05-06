Новости Харькова — главное 6 мая: утро в городе началось со взрывов

Общество 06:55   06.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Утром 6 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атакуют Харьков

По данным городского головы, «Шахед» ударил по частному сектору в Новобаварском районе. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте удара начался пожар. 

«Горит частный дом, в который произошло попадание, также повреждены соседские подворья (количество уточняется). Информация о пострадавших отсутствует», – добавил Терехов. 

Сразу же после этого городской голова написал об ударе по Шевченковскому району. Подробностей об ударе пока что нет. Отметим, тревога в Харькове и области беспрерывно звучит с 01:52. Воздушные силы ВСУ периодически сообщают о БпЛА в сторону города. Были данные и о пусках КАБов. Исходя из сообщений украинских защитников, в основном, угрозы обстрелов возникали для Харьковщины, а также Запорожья.

Харьков под ударом БпЛА: «прилеты» в двух районах
Россияне продвинулись на одном из направлений на Харьковщине – DeepState
Озверели: 20 погибших — РФ ударила 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру
«Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)
По Харькову снова ударил вражеский БпЛА
