Новости Харькова — главное 5 мая: ракетные удары по Харькову

08:15

Интенсивность боев снижается: пять атак было на Харьковщине за сутки

О том, как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил утром 5 мая Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Прилипки, Старицы и Амбарного. На Купянском – был один бой в районе Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросил 273 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9649 дронов-камикадзе и осуществил 3572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

07:27

Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка

Утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты.

Около 04:50 зафиксировали попадание ракеты в Основянском районе.

«Повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. К счастью, без пострадавших», – написал мэр.

Примерно через 20 минут россияне нанесли повторный удар. Под атакой вновь оказался Основянский район.

«Повреждены складские помещения и автомобили», – уточнил Терехов.

Тревога в Харькове звучала за ночь трижды. В 00:18 мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали БпЛА в области. Уже в 00:26 дали отбой. Еще одну тревогу объявили в 03:09 – тогда россияне выпустили на Харьковщину КАБы. Третья тревога прозвучала в 05:21 – враг совершил повторные пуски авиабомб. По состоянию на 07:15 в Харькове и области тихо.